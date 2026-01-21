Slušaj vest

Crna Gora do sada nije dobila poziv da učestvuje u Trampovom Odboru za mir u Gazi, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova te zemlje.

"Do ovog trenutka, u Ministarstvu spoljnih poslova nije primljen poziv SAD za priključenje 'Odboru za mir' u Gazi", navelo je crnogorsko ministarstvo.

Namera predsednika SAD Donalda Trampa je da osnuje Odbor za mir, koji bi bio zadužen za očuvanje mira i obnovu Gaze.

Poziv budućim državama osnivačima Tramp je poslao na 60 adresa, a ukoliko te zemlje žele da njihovo članstvo traje duže od tri godine, potrebno je da doprinesu Odboru sa milijardu dolara u gotovini, objavio je Rojters.

U regionu, poziv za članstvo su dobile Albanija, Slovenija, Hrvatska i takozvano Kosovo.

(Kurir.rs/Beta)

Ne propustitePlaneta"NEKA SE MEĐUSOBNO RASTRGNU" Rusi gledaju, likuju i čekaju dok Amerika i Evropa lome koplja oko Grenlanda!
Tramp Putin Putin Vladimir Donald Tramp Aljaska Sastanak (8).jpg
PlanetaMAKRON PITAO TRAMPA: PRIJATELJU, ŠTA RADIŠ SA GRENLANDOM? Predsednik SAD "odgovorio": Carine 200% na francusko vino! (VIDEO)
Donald Tramp Emanuel Makron
PlanetaPOSLE PUTINA, TRAMP POZVAO I EVROPSKU KOMISIJU DA BUDE ČLAN ODBORA ZA MIR: Iz EU nisu rekli da li je poziv prihvaćen
Donald Tramp.jpg
Planeta"KO HOĆE U ODBOR, DA PLATI MILIJARDU DOLARA U KEŠU!" Amerikanci postavili jasne instrukcije zvaničnicima oko 60 zemalja
avdejevka.jpg