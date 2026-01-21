Slušaj vest

Crna Gora do sada nije dobila poziv da učestvuje u Trampovom Odboru za mir u Gazi, saopštilo je Ministarstvo spoljnih poslova te zemlje.

"Do ovog trenutka, u Ministarstvu spoljnih poslova nije primljen poziv SAD za priključenje 'Odboru za mir' u Gazi", navelo je crnogorsko ministarstvo.

Namera predsednika SAD Donalda Trampa je da osnuje Odbor za mir, koji bi bio zadužen za očuvanje mira i obnovu Gaze.

Poziv budućim državama osnivačima Tramp je poslao na 60 adresa, a ukoliko te zemlje žele da njihovo članstvo traje duže od tri godine, potrebno je da doprinesu Odboru sa milijardu dolara u gotovini, objavio je Rojters.

U regionu, poziv za članstvo su dobile Albanija, Slovenija, Hrvatska i takozvano Kosovo.