Predsednik Vlade Crne Gore Milojko Spajić juče se u Davosu sastao s generalnim sekretarom NATO Markom Ruteom i obojica su potvrdila da se radi na pripremi Ruteove posete Crnoj Gori, saopštio je kabinet premijera.

Poseta će, kako je istaknuto tokom razgovora na marginama Svetskog ekonomskog foruma, biti prilika da Crna Gora predstavi svoja ulaganja u odbranu i ključnu infrasrukturu.

"Na sastanku se govorilo i o trenutnim globalnim bezbednosnim izazovima uz poruku da je nužno jačati evropske odbrambene sposobnosti, kao i da je odnos NATO i EU od izuzene važnosti za ukupnu bezbednost Evrope i šire", piše u saopštenju.

Spajić je na Iksu takođe objavio da je s Ruteom razgovarao o pripremi njegove zvanične posete Crnoj Gori koja "ispunjava predviđena ulaganja u odbranu i investicije u ključnu infrastrukturu, civilnu otpornost, sajber bezbednost".

"U zahtevnom trenutku za Evropu i svet govorili smo o bezbednosnim izazovima, ističući da je potrebno jačati evropske odbrambene sposobnosti, te da je odnos NATO i EU ključan za bezbednost Evrope i šire", napisao je premijer.

