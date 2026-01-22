Meštani Zete koji se protive izgradnji kolektora u Botunu organizovaće sutra u 11 sati protest ispred zgrade Glavnog grada
Crna Gora
RASTU TENZIJE: Knežević najavio protest ispred zgrade Glavnog grada u centru Podgorice!
Slušaj vest
Meštani Zete koji se protive izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu organizovaće sutra u 11 sati protest ispred zgrade Glavnog grada u centru Podgorice
Protest je na društvenim mrežama najavio lider Demokratske narodne partije Milan Knežević.
Kako je najavljeno, gradskoj vlasti u Podgorici biće uručena današnja odluka Skupštine opštine Zeta o zabrani realizacije projekta izgradnje sistema za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu.
(Kurir.rs/vijesti.me)
Reaguj
Komentariši