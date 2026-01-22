Slušaj vest

Meštani Zete koji se protive izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu organizovaće sutra u 11 sati protest ispred zgrade Glavnog grada u centru Podgorice

Protest je na društvenim mrežama najavio lider Demokratske narodne partije Milan Knežević.

Kako je najavljeno, gradskoj vlasti u Podgorici biće uručena današnja odluka Skupštine opštine Zeta o zabrani realizacije projekta izgradnje sistema za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu.

(Kurir.rs/vijesti.me)

Ne propustiteCrna GoraGENERALNI SEKRETAR NATO STIŽE U CRNU GORU: Evo šta će biti teme razgovora sa vlastima u Podgorici
Milojko Spajić.jpg
Crna GoraCRNA GORA NIJE DOBILA POZIV ZA TRAMPOV ODBOR ZA MIR: Podgorica nije među 60 adresa
profimedia0318895241-kotor-zastava.jpg
Crna Gora"STATUS SRPSKOG JEZIKA DA BUDE EVIDENTIRAN, KAO ŠTO SU GRAĐANI TO VEĆ DVA PUTA POKAZALI NA POPISIMA" Portparol NDP: "To je istorijska činjenica"
Mirko Miličić
Crna GoraKNEŽEVIĆ PORUČIO MILATOVIĆU: "Ja ću preživeti i kad ne budem u vladi, a ti više nikad nećeš biti predsednik Crne Gore"
x News1 Nemanja Nikolic copy.jpg