Građani Zete okupljaju se ispred zgrade Glavnog grada u Podgorici kako bi gradskim vlastima uručili odluku Skupštine opštine Zeta, koja je juče usvojena i kojom se zabranjuje gradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu.

Odluka Skupštine opštine Zeta o zabrani gradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu usvojena je juče na sednici lokalnog parlamenta.

Za odluku je glasala većina odbornika, dok su odbornici Demokrata bili uzdržani. Odbornici DPS-a nisu prisustvovali sednici.

Tom odlukom lokalna vlast u Zeti formalno je izrazila protivljenje realizaciji projekta na teritoriji te opštine, pozivajući se na rezultate ranije održanog referenduma, na kojem su se građani Zete u velikoj većini izjasnili protiv izgradnje postrojenja u Botunu.