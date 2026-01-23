Slušaj vest

Građani Zete okupljaju se ispred zgrade Glavnog grada u Podgorici kako bi gradskim vlastima uručili odluku Skupštine opštine Zeta, koja je juče usvojena i kojom se zabranjuje gradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu.

Odluka Skupštine opštine Zeta o zabrani gradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu usvojena je juče na sednici lokalnog parlamenta.

Za odluku je glasala većina odbornika, dok su odbornici Demokrata bili uzdržani. Odbornici DPS-a nisu prisustvovali sednici.

Tom odlukom lokalna vlast u Zeti formalno je izrazila protivljenje realizaciji projekta na teritoriji te opštine, pozivajući se na rezultate ranije održanog referenduma, na kojem su se građani Zete u velikoj većini izjasnili protiv izgradnje postrojenja u Botunu.

Predstavnici Opštine Zeta ranije su saopštili da smatraju da Glavni grad i država ne mogu sprovoditi projekte od značaja za Podgoricu bez saglasnosti lokalne zajednice na čijoj se teritoriji objekat planira, te da će, ukoliko njihovi stavovi budu ignorisani, koristiti raspoloživa pravna sredstva.

(Kurir.rs/Vijesti.me)

Ne propustiteCrna GoraRASTU TENZIJE: Knežević najavio protest ispred zgrade Glavnog grada u centru Podgorice!
x News1 Nemanja Nikolic copy.jpg
Crna Gora"KOLEKTOR NIKADA OVDJE NEĆE NAPRAVITI" Protest isped ulaza u gradilište u Botunu, Zećani nikad odlučniji: "BORIĆEMO SE DO ZADNJEG!"
Botun
Crna GoraNOVI PROTEST U BOTUNU: Jake policijske snage na mestu izgradnje kolektora!
Crna Gora (1).png
Crna GoraBOTUNJANI I DANAS BLOKIRALI KRUŽNI TOK: "Cela Zeta stoji iza nas u borbi protiv izgradnje kolektora!"
Botun