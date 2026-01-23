GRAĐANI ZETE POČELI DA SE OKUPLJAJU ISPRED ZGRADE GLAVNOG GRADA: Spremni da upotrebe sva raspoloživa pravna sredstva!
Građani Zete okupljaju se ispred zgrade Glavnog grada u Podgorici kako bi gradskim vlastima uručili odluku Skupštine opštine Zeta, koja je juče usvojena i kojom se zabranjuje gradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu.
Odluka Skupštine opštine Zeta o zabrani gradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu usvojena je juče na sednici lokalnog parlamenta.
Za odluku je glasala većina odbornika, dok su odbornici Demokrata bili uzdržani. Odbornici DPS-a nisu prisustvovali sednici.
Tom odlukom lokalna vlast u Zeti formalno je izrazila protivljenje realizaciji projekta na teritoriji te opštine, pozivajući se na rezultate ranije održanog referenduma, na kojem su se građani Zete u velikoj većini izjasnili protiv izgradnje postrojenja u Botunu.
Predstavnici Opštine Zeta ranije su saopštili da smatraju da Glavni grad i država ne mogu sprovoditi projekte od značaja za Podgoricu bez saglasnosti lokalne zajednice na čijoj se teritoriji objekat planira, te da će, ukoliko njihovi stavovi budu ignorisani, koristiti raspoloživa pravna sredstva.
