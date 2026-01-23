KNEŽEVIĆ SA PREDSEDNIKOM OPŠTINE ZETA KOD GRADONAČELNIKA PODGORICE Ispred zgrade 2.000 ljudi koji ne žele postrojenje u Botunu "Ima ko da brine o Zećanima"
Lider Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević sa delegacijom Opštine Zeta, koja je predvođena predsednikom Opštine Mihailom Asanovićem, predsednikom Skupštine Aleksandrom Kojičićem, potpredsednikom Opštine Aleksandrom Markovićem i odbornicima Skupštine opštine Zeta, ušao je u zgradu Glavnog grada, kako bi se sastao sa gradonačelnikom Podgorice Sašom Mujovićem.
- Idemo da mu kažemo da ovo nije za naše dobro i da ne brine toliko za nas, jer ima ko da brine o Zećanima - rekao je Knežević.
On je zamolio građane da ih prate do vrata i da ne prave nikakav incident i tenzije.
Asanović je poručio je da je Opština Zeta spremna da učestvuje u troškovima do kojih bi eventualno došlo ako se odustane od gradnje postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu.
Meštani su najavili da neće biti protesta u narednom periodu dok se Vlada i Glavni grad ne izjasne po ovom pitanju.
Asanović je kazao je da su gradonačelniku Mujoviću uručeni zaključci koji su juče usvojeni na sednici Skupštine opštine Zeta.
- Ono što smo tražili od gospodina Mujovića, i što tražimo celo vrijeme, jeste da Opština Podgorica odustane od gradnje na našoj teritoriji. Rekli smo mu da ne želimo sukobe i da ne želimo eskalaciju nezadovoljstva građana - rekao je predsjednik Opštine Zeta.
On je naveo da su Mujoviću saopštili da je u pitanju radno vreme, dok se ispred zgrade nalazi oko 2.000 građana, a da ih je gradonačelnik primio i izrazio spremnost da se zajedno sa Vladom Crne Gore otvore razgovori i pregovori već naredne sedmice, što će, kako je rekao, predložiti premijeru Milojku Spajiću.
(Kurir.rs/Vijesti)