Crna Gora u ponedeljak zatvara još jedno poglavlje u pristupnim pregovorima sa EU.

Kako je najavljeno iz EU, 25. sednica Pristupne konferencije sa Crnom Gorom biće održana u Briselu 26. januara.

Sastanak će poslužiti za privremeno zatvaranje pregovora u okviru poglavlja 32: finansijska kontrola, dodaje se u saopštenju.

Crna Gora je u decembru prošle godine zatvorila pet pregovaračkih poglavlja, čime je njihov ukupan broj povećan na 12.

Vlada u Podgorici želi da do kraja 2026. završi pregovarački proces i da 2028. postane 28. članica Unije.

Crna Gora se nada da će izrada Ugovora o pristupanju početi tokom predsedavanja Kipra u prvoj polovini ove godine.

Iako EU uporedo sa procesom proširenja mora da sprovede i unutrašnje reforme, da bi se pripremila za prijem novih članica, evropska komesarka Marta Kos rekla je da je Crna Gora "kao trećina Beča" i da može biti primljena i bez velikih reformi.