U Crnoj Gori je danas održana komemoracija povodom 20 godina od železničke nesreće na Bioču kod Podgorice u kojoj je poginulo 47 putnika, a 200 je bilo povređeno.

Lokalni elektromotorni voz Bijelo Polje – Podgorica – Bar je 23. januara 2006. godine u blizini mesta Bioče iskočio iz šina i sa četiri vagona punih putnika survao se u kanjon Morače.

Današnoj komemoraciji su prisustvovale porodice nastradalih koje smatraju da se "počinjen zločin sistematski prećutkuje, prikriva i gura u zaborav", preživeli putnici i delegacija Opštine Bijelo Polje koji su polaganjem cveća i minutom ćutanja odali počast žrtvama najteže železničke nesreće u Crnoj Gori.

Predsednik Upravnog odbora NVO "Voz neprebola - Bioče 2006" Goran Vojinović je kazao da članovi porodica poginulih, kao i preživeli u znak protesta i ogorčenja zbog odnosa države nisu želeli da daju izjave, već je podsetio na svoje nedavno saopštenje u kojem povodom godišnjice "počinjenog zločina" kaže da država i institucije izbegavaju odgovornost, štiteći, kako tvrdi, nalogodavce, direktne i indirektne krivce.

Za nesreću na Bioču osuđen je mašinovođa Slobodan Drobnjak, dok je 11 rukovodilaca i zaposlenih u Železnici oslobođeno odgovornosti. Ministarka saobraćaja Maja Vukićević je danas kazala da još nisu rasvetljeni svi aspekti nesreće i da "država ima obavezu da se suoči sa istinom i da preispita odgovornost svih koji su u tom lancu imali ulogu".

Ona smatra da je neophodno sistemski sagledati sve propuste koji su doveli do nesreće i da je opravdana inicijativa za formiranje anketnog odbora u Skupštini Crne Gore o tom slučaju.