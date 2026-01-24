Slušaj vest

Barska policija pojačano je kontrolisala bezbednost saobraćaja i uhapsila šest osoba, od kojih je jedna, navodno, član škaljarskog klana. Kako je saopšteno iz Uprave policije, u fokusu su bili upravo članovi organizovanih kriminalnih grupa i operativno interesantna lica.

Policija je, ističu u UP, radi kontrole, zaustavila Martina Jankovića, člana OKG.

„Kontrolom je utvrđeno da M.J. kod sebe ne poseduje vozačku i saobraćajnu dozvolu, kao ni ličnu kartu, te da nije koristio sigurnosni pojas i da je izvršio nepropisno zaustavljanje. Testiranjem na psihoaktivne supstance utvrđeno je da je M.J. pozitivan na kokain, benzodijazepine i opijate. Sankcionisan je za prekršaj iz Zakona o ličnoj karti i pet prekršaja iz ZOBS-a (Zakona o bezbednosti saobraćaja na putevima)“, navode u UP.

Dodaju da je Janković uhapšen zbog vožnje pod dejstvom psihoaktivnih supstanci i priveden Sudu za prekršaje, gde mu je sudija izrekao kaznu zatvora od 20 dana.

Osim toga, saobraćajna policija uhapsila je i I.S, E.Š, E.Č, M.Ć i D.A.

„Tri lica bila su pozitivna na PAS, dok je jedno lice odbilo test na PAS i jedno je počinilo prekršaj iz ZOBS-a. Policija će nastaviti sa kontrolom, sankcionisanjem i lišenjem slobode članova OKG i OIL (operativno interesantnih lica), kao i sa preduzimanjem represivnih policijskih mera i radnji koje se odnose na obezbeđivanje poštovanja zakona u svim oblastima policijskog rada“, poručuju iz UP.

