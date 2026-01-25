Slušaj vest

Službenici granične policije su rano jutros oko 06:00 časova, na Graničnom prelazu Dobrakovo, izvršili graničnu kontrolu putničkog motornog vozila marke „BMW“ X6, podgoričkih registarskih oznaka, kojim je upravljala T.S (52), državljanka Crne Gore.

- Proverama putem granične aplikacije utvrđeno je da vozilo potražuje SR Nemačka putem Interpola. Vozilo je oduzeto i predato Odeljenju bezbednosti Bijelo Polje na dalje postupanje, saopšteno je iz UP.

Policijski službenici granične policije su juče, oko 17.00 časova, na Graničnom prelazu Kula kontrolisali M.H.A (43), državljanina Saudijske Arabije, koji im je prezentovao međunarodnu vozačku dozvolu na kojoj je bilo navedeno da je izdata u Saudijskoj Arabiji.

Službenici granične policije su posumnjali u autentičnost ovog dokumenta, a saradnjom sa službenicima Frontex-a potvrđeno je da se radi o falsifikovanom dokumentu.

Dalja obrada ukazala je na sumnju da je lice kupilo falsifikovani dokument u svojoj zemlji. M.H.A. je lišen slobode i biće, uz krivičnu prijavu, priveden državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Rožajama, zbog sumnje da je izvršio krivično delo falsifikovanje isprave.