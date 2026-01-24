Slušaj vest

Prema informacijama do kojih je došla Borba iz više političkih izvora, premijer Milojko Spajić dobio je neformalno „zeleno svetlo“ iz pojedinih zapadnih centara moći da započne rekonstrukciju Vlade Crne Gore, čiji bi ključni cilj bio izbacivanje političkih predstavnika srpskog naroda iz izvršne vlasti.

Istovremeno, na udaru bi se, prema istim izvorima, mogli naći i pojedini predstavnici albanskih partija, oni za koje se procenjuje da imaju snažnu i direktnu vezu sa Sjedinjenim Američkim Državama.

U diplomatskim i političkim krugovima sve se otvorenije govori o novoj raspodeli uticaja između Brisela i Vašingtona, u kojoj Evropska unija nastoji da preuzme potpunu kontrolu nad vladama u zemljama koje formalno drži pod procesom evropskih integracija.

U tom kontekstu, vlade koje imaju jake veze sa američkim političkim i bezbednosnim strukturama postaju „problem“, jer EU želi izvršne vlasti koje su isključivo vezane za Brisel i pod njegovim političkim nadzorom.

Crna Gora kao poligon za eksperimentisanje

U tom širem geopolitičkom okviru, Crna Gora se ponovo pojavljuje kao poligon za eksperimentisanje. Spajiću je, prema saznanjima Borbe, ponuđena jasna politička trgovina: rekonstrukcija Vlade uz prećutnu ili otvorenu manjinsku podršku DPS-a, u zamenu za uklanjanje srpskog političkog faktora iz vlasti i slabljenje svih aktera koji nisu u potpunosti „kompatibilni“ sa novom evropskom linijom kontrole.

Posebno je indikativno to što se, prema istim informacijama, računa na podršku DPS-a za ovakav potez, iako je ta partija formalno opozicija. Time bi se, praktično, zatvorio puni krug – DPS bi se vratio kao ključni oslonac vlasti, bez izbora i bez političke odgovornosti, dok bi se volja birača koji su 2020. godine glasali za promene sistemski poništila.

Foto: AP/Risto Božović

Ključna nepoznanica u ovom trenutku jeste stav Građanskog pokreta URA.

Prema izvorima Borbe, Spajić intenzivno pokušava da ubedi URA-u da bude deo ovog aranžmana, čime bi nova većina dobila privid „reformskog“ i „građanskog“ legitimiteta, dok bi suštinski bila zasnovana na starim matricama političke kontrole i međunarodnog tutorstva.

Otvoreno pitanje ostaje i to da li Milojko Spajić uopšte kontroliše sopstveni poslanički klub. U redovima Pokreta Evropa sad već duže vreme tinjaju unutrašnja nezadovoljstva, a deo poslanika nije spreman da bez otpora prihvati scenario u kojem se stranka pretvara u tehnički servis za realizaciju tuđih geopolitičkih interesa. Upravo tu bi mogla da se pojavi prva ozbiljna pukotina u ovom planu.