Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore je danas saopštilo da je "policija u kratkom roku lišila slobode lice koje se drsko i uvredljivo ponašalo prema novinarki".

Službenici Odeljenja bezbednosti Podgorice lišili su slobode Č.R. (70) iz Podgorice, zbog prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru na štetu novinarke ND Vijesti Jelene Jovanović.

Policajci su odmah postupili po prijavi novinarke koju je ona kasno sinoć podnela putem aplikacije "Virtuelna policijska stanica" da je Č.R. "na društvenoj mreži na drzak i negativan način komentarisao njen novinarski rad, upućujući joj pritom i grube mizogine uvrede", piše u saopštenju.

Č.R. je doveden u policijske prostorije i od njega je uzeta izjava o tome, a nadležni državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici se izjasnio da se u radnjama Č.R. stiču obeležja prekršaja Zakona o javnom redu i miru.

Č.R. će, u zakonskom roku, biti priveden dežurnom sudiji Suda za prekršaje u Podgorici.

Ministarstvo unutrašnjih poslova Crne Gore u saopštenju ističe da će "policija nastaviti da preduzima sve neophodne mere i radnje, kako bi se obezbedila zaštita novinara, kao i kako bi se svim medijskim radnicima omogućilo da na nesmetan način obavljaju svoj izuzetno značajan posao".