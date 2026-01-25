Slušaj vest

Odluka hrabrog Pljevljaka da pomogne mački koju je reka Breznica slala u sigurnu smrt, pokazuje da istinska hrabrost ne mora uvek biti povezana sa velikim podvizima i slavom, već se ogleda u tihim, ali odlučnim delima dobrote.

Screenshot 2026-01-25 142916.jpg
Foto: Instagram printscreen/Dan

Kurir.rs/Dan

