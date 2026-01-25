U trenutku kada bi mnogi možda prošli pored i okrenuli glavu, Saša Peruničić izabrao je da reaguje.
MNOGI BI SAMO PROŠLI PORED I OKRENULI GLAVU, ALI NE I SAŠA: Pljevljak ušao u ledenu Breznicu da spase mače (FOTO/VIDEO)
Odluka hrabrog Pljevljaka da pomogne mački koju je reka Breznica slala u sigurnu smrt, pokazuje da istinska hrabrost ne mora uvek biti povezana sa velikim podvizima i slavom, već se ogleda u tihim, ali odlučnim delima dobrote.
