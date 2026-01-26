Slušaj vest

Udruženje međunarodnih prevoznika tereta Crne Gore danas od 12 časova blokiraće teretni saobraćaj u blizini devet graničnih prelaza - Debelog brijega, Ilinog brda, Vraćenovića, Ranče, Meteljke, Dobrakova, Dračenovca, Kule i Božaja, kao i ulaz i izlaz iz Luke Bar. Blokada saobraćajnica za Luku Bar biće organizovana van lučkog područja i slobodne zone.

Međutim, kako je rečeno za Vijesti, nema drugih alternativnih pravaca pa će na ovaj način biti blokiran svaki ulaz i izlaz iz Luke za kamione, odnosno ukupan rad i poslovanje Luke biće onemogućeno.

Uprava policije ranije je dala saglasnost na organizaciju protesta i oni će trajati 72 sata, odnosno do četvrtka u 12 časova, ukoliko do tada ne budu ispunjeni uslovi prevoznika.

Predstavnici Udruženja su kazali da će blokadu najviše osjetiti marketi i benzinske stanice, jer se obustave prometa odnose i na namirnice i gorivo. Putnici i oni koji prevoze ljekove, životinje, eksploziv i oružje saobraćaće nesmetano tokom protesta. ; Uvoznici i trgovci u petak su saopštili da će do početka blokade obezbijediti dodatne količine svih roba i goriva i da ne očekuju nestašice.

Blokade se organizuju kao dio regionalnog protesta prevoznika tereta iz Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore, zbog ograničavanja trajanja boravka - rada profesionalnih vozača u zemljama Šengena na najviše 90 dana u periodu od šest meseci.

Organizuju se i zbog toga što Ministarstvo finansija nije prihvatilo njihove zahteve o povećanju iznosa povrata akciza na gorivo koje imaju njihove kolege u regionu, bržem povratu iznosa PDV-a na 30 do 60 dana jer sada čekaju godinama, kao i da se produži rad carinskim i fitosanitarnim inspekcijama.