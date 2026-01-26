Slušaj vest

Crnu Goru već mesec dana trese afera "eksplicitni snimci" na kojima su navodno sada već bivši državni službenici Dejan Vukšić i Mirjana Pajković. Oboje su podneli ostavke nakon što je sadržaj postao viralan uz brojne međusobne optužbe, krivične prijave pa čak i pretnje sa fiksnog telefona iz kabineta predsednika Crne Gore Jakova Milatovića!

Dejan Vukšić je doskorašnji direktor Agencije za nacionalnu bezbednost (ANB) i bivši savetnik predsednika Milatovića ostavku na funkciju u ANB-u dao je krajem prošle godine kada je Pajkovićeva protiv njega podnela krivične prijave. S druge strane, Pajkovićeva je u petak podnela ostavku na funkciju državne sekretarke u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava nakon što su se u javnosti proširili snimci sa eksplicitnim sadržajem.

Lični razlozi za ostavke

Zanimljivo da su oboje ostavke obrazložili ličnim razlozima, a Vukšić je u svom saopštenju negirao bilo kakvu objavljivanje eksplicitnih snimaka na internetu.

- Odbacujem sve netačne, nepotpune i tendenciozne navode kojima mi se bez dokaza pokušava pripisati odgovornost za ugrožavanje privatnosti M. P. i distribuciju spornih snimaka. Te sadržaje sam prvi put video tek kada su počeli nezakonito da kruže društvenim mrežama - naveo je Vukšić u saopštenju.

Vukšić tvrdi da mu je Pajkovićeva u oktobru 2024. "protivpravno otuđila mobilni telefon koji je potom zloupotrebljen", čime mu je "grubo povređena privatnost". Vukšić tvrdi da je zbog toga nastao sporni audio snimak gde se čuje da on preti Mirjani Pajković i to sa fiksnog telefona iz kabineta predsednika Crne Gore.

- O tom događaju nadležni poseduju informaciju. Reči koje sam tom prilikom uputio M. P, a koje su objavljene posle tri meseca, bile su neposredna reakcija na krađu i zloupotrebu mog telefona - naveo je Vukšić i dodao da se svesno "pokušava izvršiti zamena teza" u kojoj se om "kao oštećeni" nastoji "predstaviti kao izvršilac krivičnog dela".

On kaže da je u martu prošle godine sa nepoznatog broja primio je "uznemirujuće poruke" sa pomenutim audio snimkom sa njegovim glasom, uz jasnu pretnju i pokušaj ucene da "odustane od kandidature za sudiju Ustavnog suda" što je, kako je kazao, shvatio kao poruku da će taj audio snimak biti objavljen ukoliko ne posluša "instrukcije".

1/5 Vidi galeriju Da li je Mirjana Pajković najzgodnija političarka u regionu? Foto: Printscreen/Instagram

Vukšić je dodao da je krajem decembra 2025. Mirjana Pajković podnela prijavu protiv njega, dostavljajući isti audio snimak i "stvarajući lažan utisak da je reč o skorašnjem događaju, prećutkujući činjenicu da se događaj desio pre više od godinu dana i da je povodom istog audio snimka već bila saslušana zbog pokušaja ucene".

Osvetnička pornografija

Mirjana Pajković je, pre nego što je podnela ostavku, policiji podnela tri krivične prijave zbog neovlašćene distribucije eksplicitnog sadržaja - fotografije na kojoj se nalazi. Kako proizlazi iz prijave, ona sumnja da je bivši direktor Agencije za nacionalnu bezbednost (ANB) Dejan Vukšić pokušao da iskoristi informacije do kojih je došao po prirodi funkcije koju je obavljao, te da je tim materijalom pretio, a o postojanju kompromitujućeg materijala indirektno govorio i u jednoj emisiji.

Na jednom od audio-snimaka koje je Pajkovićeva objavila javno, može se čuti kako Vukšić, navodno, preti kako "cela Crna Gora ima da vidi" kompromitujuće fotografije i snimke doskorašnje javne funkcionerke.