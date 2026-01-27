Slušaj vest

Bjelopoljska policija podnela je krivičnu prijavu protiv S.B. zbog sumnje da je pokušao da ubije psa lutalicu pa ranio brata, saopšteno je iz Uprave policije (UP).

"Naime, postupajući po informaciji da se u bolnici u Bijelom Polju na ukazivanje lekarske pomoći javila osoba sa povredom butine koju je zadobila od zalutalog puščanog zrna, službenici bjelopoljske policije preduzeli su hitne mere i radnje i na osnovu operativnih aktivnosti na terenu, rasvetlili ovaj događaj i podneli krivičnu prijavu protiv jedne osobe", navodi se u saopštenju policije.

Kako su saopštili, zbog sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti, kako je ovo delo kvalifikovano od strane tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Bijelom Polju koji je upoznat sa događajem, krivična prijava podneta je protiv S.B.

"Sumnja se da je S.B. ovo delo izvršio tako što je, dok se nalazio u lovu sa svojim bratom, postupajući krajnje nepažljivo i suprotno pravilima bezbednog rukovanja oružjem, u nameri da usmrti psa lutalicu sa udaljenosti od oko 150 metara, ispalio hitac iz lovačke puške, usled čega je pogodio brata, u butinu, nanevši mu telesne povrede opisane u izveštaju lekara specijaliste", naveli su iz policije.

Od S.B. je, kako su dodali iz policije oduzeta puška marke "Franchi", model "Affinity Anniversario", kalibra 12 mm, sa 16 komada patrona istog kalibra, dok je od njegovog brata oduzeta lovačka puška marke "Benelli", model "Montefeltro", kalibra 12 mm, sa 13 komada patrona.