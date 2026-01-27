Slušaj vest

Crnu Goru već mesec dana trese afera "eksplicitni snimci" na kojima su navodno sada već bivši državni službenici Dejan Vukšić i Mirjana Pajković.

Oboje su podneli ostavke nakon što je intiman sadržaj postao viralan uz brojne međusobne optužbe, krivične prijave pa čak i pretnje sa fiksnog telefona iz kabineta predsednika Crne GoreJakova Milatovića.

Vukšić je doskorašnji direktor Agencije za nacionalnu bezbednost (ANB) i bivši savetnik predsednika Milatovića, a ostavku na funkciju u ANB-u dao je krajem prošle godine kada je Pajković protiv njega podnela krivične prijave.

S druge strane, Pajković je u petak podnela ostavku na funkciju državne sekretarke u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava nakon što su se u javnosti proširili snimci sa eksplicitnim seksualnim sadržajem.

Oboje ostavke obrazložili "ličnim razlozima"



Zanimljivo da su oboje ostavke obrazložili ličnim razlozima. Vukšić je u saopštenju negirao bilo kakvu umešanost u pojavu eksplicitnih snimaka na internetu.

- Odbacujem sve netačne, nepotpune i tendenciozne navode kojima mi se bez dokaza pokušava pripisati odgovornost za ugrožavanje privatnosti M. P. i distribuciju spornih snimaka. Te sadržaje sam prvi put video tek kada su počeli nezakonito da kruže društvenim mrežama - naveo je Vukšić u saopštenju.

Vukšić tvrdi da mu je Pajković "otuđila" mobilni telefon u oktobru 2024.

Kako je naveo, Pajković mu je u oktobru 2024. godine "protivpravno otuđila mobilni telefon koji je potom zloupotrebljen" čime mu je "grubo povređena privatnost".

Vukšić tvrdi da je zbog toga nastao sporni audio snimak gde se čuje da on preti Mirjani Pajković i to sa fiksnog telefona iz kabineta predsednika Crne Gore.

- O tom događaju nadležni organi poseduju informaciju. Reči koje sam tom prilikom uputio M. P, a koje su selektivno i sa vremenskom distancom od godinu i tri meseca objavljene, bile su neposredna reakcija na krađu i zloupotrebu mog telefona - naveo je, između ostalog, Vukšić i dodao da se svesno "pokušava izvršiti zamena teza" u kojoj se on "kao oštećeni" nastoji "predstaviti kao izvršilac krivičnog dela".

"U martu 2025. primio uznemirujuću poruku"

Kako kaže, u martu 2025. godine, sa nepoznatog broja primio je "uznemirujuće poruke" sa pomenutim audio snimkom sa njegovim glasom, uz jasnu pretnju i pokušaj ucene da "odustane od kandidature za sudiju Ustavnog suda" što je, kako je kazao, shvatio kao poruku da će taj audio snimak biti objavljen ukoliko ne posluša "instrukcije".

- Smatram da je M.P. na taj način, neposredno ili posredno, sama ili putem lica kojima je omogućila korišćenje sadržaja iz njenog telefona, pokušala da izvrši nedozvoljen uticaj na postupak izbora sudije Ustavnog suda. Tim povodom sam Upravi policije podneo prijavu protiv M.P. i NN lica zbog pokušaja ucene, krađe i zloupotrebe telefona, po kojoj je M.P. saslušana - poručio je Vukšić.

Dodao je da ga je Pajković nakon toga "telefonski kontaktirala" navodeći da treba "nešto da joj završi" odnosno da se "iskupi" što je, po njemu, pokušaj da njegov uticaj "stavi u funkciju njenog predlaganja za poziciju Ombudsmana i novi pokušaj ucene". Kako kaže, odbio je taj poziv na sastanak.

Krajem decembra Pajković podnela krivične prijave protiv Vukšića



Vukšić je dodao da je krajem decembra 2025. godine M.P. podnela prijavu protiv njega, dostavljajući isti audio snimak i "stvarajući lažan utisak da je reč o skorašnjem događaju, prećutkujući činjenicu da se događaj desio pre više od godinu dana i da je povodom istog audio snimka već bila saslušana zbog pokušaja ucene".

- U januaru 2026. godine dostavio sam Upravi policije dodatne materijalne dokaze, zatim podneo prijavu protiv M.P. zbog lažnog prijavljivanja u vezi sa distribucijom spornih fotografija i video snimaka na društvenim mrežama i insistirao na poligrafskom testiranju - kazao je, između ostalog, Vukšić.

Prijava i protiv poslanika u Skupštini Crne Gore

Najavio je da će "radi zaštite ličnog integriteta i bezbednosti svoje porodice" podneti prijave i pokrenuti postupke protiv svih lica koja su ga putem društvenih mreža, kako kaže, lažno optužila, uputila pretnje, uvrede i pozive na linč".

Dodao je da će prijavu podneti i protiv "poslanika u Skupštini Crne Gore" koji ga je javno označio kao "nasilnika".

- Istina u ovom slučaju neće se utvrđivati na društvenim mrežama ili u medijima, već isključivo pred nadležnim institucijama. Na takav ishod sam spreman i na njemu insistiram - zaključio je Vukšić.

Pajković pre ostavke podnela tri krivične prijave



Pajković je pre nego što je podnela ostavku policiji podnela tri krivične prijave, zbog neovlašćene distribucije eksplicitnog sadržaja – fotografije na kojoj se nalazi ona.

Kako proizlazi iz prijave, ona sumnja da je bivši direktor Agencije za nacionalnu bezbednost (ANB) Dejan Vukšić, svestan nezakonitosti, pokušao da iskoristi informacije do kojih je došao po prirodi funkcije koju je obavljao, te da je tim materijalom pretio, a o postojanju kompromitujućeg materijala indirektno govorio i u jednoj emisiji.

Objavila snimak kako joj Vukšić preti



Na jednom od audio-snimaka koje je Pajković objavila javno, može se čuti kako Vukšić, navodno, preti kako "cela Crna Gora ima da vidi" kompromitujuće fotografije i snimke doskorašnje javne funkcionerke.

- Agencija zakonito vrši poslove iz svoje nadležnosti i u potpunosti poštuje ustavom zagarantovana prava. Privatne prepiske i sadržaji koji su predmet komentara nisu predmet interesovanja Agencije i kao takve ne mogu se dovesti u vezu sa ANB - saopštili su iz Agencije.

Nije poznato hoće li ovaj slučaj dobiti i sudski epilog jer se Tužilaštvo još nije oglašavalo ovim povodom.

Kazna za osvetničku pornografiju do pet godina zatvora



Prema Krivičnom zakoniku Crne Gore, svaka zloupotreba tuđeg snimka, fotografije, portreta, audio-zapisa ili seksualno eksplicitnog sadržaja može biti kažnjena i do pet godina zatvora, a ukoliko je to krivično delo izvršeno prema detetu počinilac može biti kažnjen od dve do deset godina zatvora.

Reč je o tzv. osvetničkoj pornografiji, kako se u praksi i u javnom prostoru kolokvijalno naziva, odnosno krivičnom delu koje je relativno skoro uvršteno u Krivični zakonik Crne Gore.