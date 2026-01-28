Slušaj vest

Crnu Goru već mesec dana trese afera "eksplicitni snimci" na kojima su navodno sada već bivši državni službenici Dejan Vukšić i Mirjana Pajković. Oboje su podneli ostavke nakon što je sadržaj postao viralan uz brojne međusobne optužbe, krivične prijave pa čak i pretnje sa fiksnog telefona iz kabineta predsednika Crne Gore Jakova Milatovića.

Postoji indikacija da je još jedna osoba uključena u skandal

Više o ovom skandalu za Kurir je govorio Đorđe Savović, Urednik TV Adria Crna Gora koji je istakao da postoji jaka indikacija da je u ceo skandal uključen i bivši direktor Agencije za nacionalnu bezbednost.

- Crna Gora se pretvorila u rijaliti koji ide uživo. Nikada nije bilo mnje štete za državu a da se više priča o ovakvom slučaju. Pikantno je što su akteri bivši državni službenici, a postoji indikacija da je uključen bivši direktor Agencije za nacionalnu bezbednost i doskorašnji savetnik predsednika za bezbednost, a sad druge strane imamo visoku funkcionerku u Ministarstvu za zaštitu ljudskih i manjinskih prava. Društvenim mrežama kruže snimci i i dalje ne može da se utvrdi ko je to plasirao u javnost - kaže Savović.

Gospodin Vukšić i gospođa Pajković su razmenili par krivičnih prijava i sada je na redu tužilaštvo koje je saopštilo da radi izviđaj.

- Ovaj slučaj baca u senku, što je kontradiktorno, to što Crna Gora ima veće probleme sa kojima se suočava i krucijalna politička pitanja. U četvrtak imamo sednicu Vlade jer je pitanje da li će opstati i dalje, imamo pregovore sa EU, imamo problem sa kriminalnim klanovima, korupcijom i kriminalom, nemamo dovoljno sudija i imamo selektivni pristup tužilaštvu. Imamo nestašicu lekova, prevoznici su blokirali sve prelaze u Crnoj Gori i preti nestašica hrane i goriva. Ipak, dominantna je ova tema - kaže Savović.

Kako je došlo do skandala

Podsetimo, skandal je nastao kada su se na društvenim mrežama pojavili eksplicitni snimci na kojima je Pajkovićeva i, pretpostavlja se, Vukšić.

Pajković je krajem prošle godine podnela tri krivične prijave protiv Vukšića, optužujući ga za neovlaštenu distribuciju eksplicitnih snimaka na kojima se ona nalazi.

S druge strane, Vukšić je, prilikom podnošenja ostavke, saopštio da mu je Pajković u oktobru 2024. godine ukrala mobilni telefon, koji je potom, kako tvrdi, zloupotrebljen.

