Predsednik Crne Gore Jakov Milatović je, u skladu sa svojim ustavnim ovlašćenjima, zatražio da se 10. februara održi vanredna sednica Skupštine, sa jednom tačkom dnevnog reda: drugo glasanje o izboru sudije Ustavnog suda, saopštio je njegov kabinet.

Podsećaju da je Milatović u decembru 2025. godine predložio sudiju Višeg suda u Podgorici Predraga Krstonijevića za sudiju Ustavnog suda.

Taj kandidat, poslednjeg dana decembra, nije dobio podršku parlamenta u prvom krugu glasanja. Glasalo je 45 poslanika – njih 25 „za“, dok ih je 20 bilo uzdržano.

"Ukazujemo da je, u međuvremenu, sutkinji Lopičić istekao dvanaestogodišnji ustavni mandat na koji je izabrana te da joj je Skupština Crne Gore 28. decembra 2025. godine konstatovala prestanak funkcije. Istog dana, primenom odredbe člana 15 Zakona o Ustavnom sudu Skupština Crne Gore je utvrdila da gospođa Lopičić nastavlja da vrši funkciju sudije Ustavnog suda do izbora novog sudije, a najduže godinu dana. Ustavnost ove odredbe je u najmanju ruku, upitna, posebno imajući u vidu da je sutkinja Lopičić 23. januara 2026. godine navršila 65 godina starosti i da ima preko 40 godina staža osiguranja, čime je ispunila uslove za ostvarivanje prava na starosnu penziju“, piše u saopštenju.

Poručuju da je kompletiranje sudijskog sastava Ustavnog suda od ključnog značaja za nesmetano funkcionisanje jedne od najvažnijih institucija u državi, čija je osnovna uloga zaštita ustavno-pravnog poretka Crne Gore.

„Predsednik Crne Gore izražava uverenje da će Skupština Crne Gore prepoznati važnost ovog pitanja i postupiti u skladu sa svojim ustavnim nadležnostima“, saopšteno je.