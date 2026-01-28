Slušaj vest

U Baru je oduzet pištolj koji se vodio na ime supruge operativno interesantnog lica S.R. iz tog grada.

"Pretresom stana i drugih prostorija vlasništvo operativno interesantnog lica S.R. iz Bara policijski službenici su pronašli pištolj marke Glock uz oružni list na ime njegove supruge", kaže se u saopštenju.

Policijski službenici su sa ovim događajem upoznali tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru, te nastavljaju aktivnosti iz svoje nadležnosti u vidu pokretanja odgovarajućih postupaka, u cilju utvrđivanja zakonitosti procedure dobijanja oružnog lista za predmetno oružje, a uzimajući u obzir da je provjera za ovo lice od strane Uprave policije bila negativna.

Kurir.rs/RTCG

