U Baru je oduzet pištolj koji se vodio na ime supruge operativno interesantnog lica S.R. iz tog grada.

"Pretresom stana i drugih prostorija vlasništvo operativno interesantnog lica S.R. iz Bara policijski službenici su pronašli pištolj marke Glock uz oružni list na ime njegove supruge", kaže se u saopštenju.

Policijski službenici su sa ovim događajem upoznali tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru, te nastavljaju aktivnosti iz svoje nadležnosti u vidu pokretanja odgovarajućih postupaka, u cilju utvrđivanja zakonitosti procedure dobijanja oružnog lista za predmetno oružje, a uzimajući u obzir da je provjera za ovo lice od strane Uprave policije bila negativna.