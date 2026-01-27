Slušaj vest

Mirjana Pajković, bivša službenica Vlade Crne Gore čiji se eksplicitni snimak nedavno pojavio na društvenim mrežama, pre gotovo četiri godine učestvovala je u uličnoj anketi u kojoj je kao omiljenog vladara Crne Gore navela Dejana Vukšića, tada javnosti manje poznatog funkcionera, a kasnije direktora Agencije za nacionalnu bezbednost, pa onda i savetnika Jakova Milatovića, predsednika Crne Gore.

Anketu je 30. maja 2022. godine objavio kanal "Čegović TV", a pitanje je glasilo - Ko vam je omiljeni vladar Crne Gore? Većina ispitanika odgovarala je Petar Petrović Njegoš, koji je vladao Crnom Gorom od 1830. do 1851. godine.

Međutim, kada se pred kamerom pojavila Mirjana Pajković, usledio je neočekivan odgovor praćen nesvakidašnjim gestom. Skinula je sunčane naočare, pogledala direktno u kameru i rekla "Dejan Vukšić".

U tom trenutku Vukšić nije bio poznat u široj javnosti, ali je krajem prošle godine izbio veliki skandal nakon kojeg je on podneo ostavku, a potom i Pajković. Usledile su međusobne optužbe, krivične prijave, tvrdnje o ucenama, pa čak i navodi o pretnjama.

Pajković je krajem prošle godine podnela tri krivične prijave protiv Vukšića, optužujući ga za neovlaštenu distribuciju eksplicitnih snimaka na kojima se ona nalazi. S druge strane, Vukšić je, prilikom podnošenja ostavke, saopštio da mu je Pajković u oktobru 2024. godine ukrala mobilni telefon, koji je potom, kako tvrdi, zloupotrebljen.

Podsetimo, Crnu Goru već mesec dana trese afera "eksplicitni snimci" na kojima su navodno upravo Dejan Vukšić i Mirjana Pajković.