Mirjana Pajković, bivša državna sekretarka u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava Crne Gore, objavila je na Instagramu deo prepiske sa Dejanom Vukšićem, bivšim šefom ANB, koji je takođe podneo ostavku nakon što su u javnost procurili eksplicitni snimci.

U istaknutim objavama pod naslovom "PRETNJE", Mirjana Pajković je objavila deo navodne prepiske sa Vukšićem, kao i nekoliko kratkih snimaka razgovora sa, kako ona tvrdi, Vukšićem na kojima se čuje kako joj preti. Na jednom od tih snimakačuje se kako joj preti da "cela Crna Gora ima da vidi", misleći na kompromitujuće fotografije i snimke doskorašnje javne funkcionerke.

Podsetimo, skandal je nastao kada su se na društvenim mrežama pojavili eksplicitni snimci na kojima je Pajkovićeva i, pretpostavlja se, Vukšić.

Pajković je krajem prošle godine podnela tri krivične prijave protiv Vukšića, optužujući ga za neovlaštenu distribuciju eksplicitnih snimaka na kojima se ona nalazi.