KO JE CRNOGORSKA POLITIČARKA ČIJI JE EKSPLICITNI SNIMAK PROCURIO? Mirjana redovno objavljivala provokativne fotke, njeni eksplicitni snimci tresu Balkan
Crnogorska političarka Mirjana Pajković, bivša državna sekretarka u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava, poslednjih nedelja je u žiži javnosti, kako zbog aktuelnih političkih dešavanja u Crnoj Gori, tako i zbog svojih javnih nastupa i snažnog prisustva na društvenim mrežama.
Tokom svog mandata u Ministarstvu, Pajković je vodila Direktorat za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda, a javnosti je bila poznata po svom otvorenom stavu o ulozi javnih ličnosti, posebno žena, u savremenoj politici.
Privukla pažnju na društvenim mrežama
Pored političkog angažmana, pažnju javnosti je privukla i načinom na koji se predstavljala na društvenim mrežama, posebno na Instagramu, gde je redovno delila fotografije modnih kombinacija i trenutaka iz svakodnevnog života.
Njene objave su često izazivale brojne reakcije i kontroverze, a Pajković je više puta isticala da politika i estetika ne moraju biti u sukobu.
Ona smatra da javne ličnosti imaju pravo na vidljivost i lično izražavanje, bez odustajanja od stereotipa i očekivanja nametnute skromnosti.
"Lepota ne mora biti skromna. Naprotiv, treba da zrači, sija i osvaja prostor energijom“, rekla je Pajković ranije, ističući da žene u javnom prostoru ne bi trebalo da se odreknu svog identiteta kako bi bile shvaćene ozbiljno.
Posebnu pažnju privukle su i njene izjave da je lični izgled sastavni deo odgovornosti javne funkcije.
Prema njenim rečima, ljudi koji obavljaju javne dužnosti predstavljaju zajednicu iz koje dolaze, a njihov javni nastup, uključujući i izgled, nosi određenu poruku.
"Naš izgled je naš izlog. Ako neko ne vodi računa o sebi i svom javnom nastupu, postavlja se pitanje kako će se brinuti o drugima“, naglasila je Pajković, dodajući da javna funkcija podrazumeva stalnu izloženost kritikama i povećana očekivanja.
Njeni stavovi izazvali su podeljene reakcije, ali su otvorili širu debatu o granicama između privatnog i javnog, kao i o položaju žena u politici i javnom prostoru na Balkanu.
Podnela ostavku zbog afere "eksplicitni snimci“
Podsećamo da trenutno Crnu Goru potresa afera „eksplicitni snimci“, u kojima se navodnovide bivši državni službenici Dejan Vukšić i Mirjana Pajković.
Dejan Vukšić je optužio Mirjanu Pajković, koja se nalazi na eksplicitnom snimku, da je povezana sa „Kavčanima“.
Oboje su podneli ostavke nakon što je intimni sadržaj postao viralan, uz brojne međusobne optužbe, krivične prijave, pa čak i pretnje sa fiksnog telefona iz kabineta predsednika Crne Gore Jakova Milatovića.
(Kurir.rs)