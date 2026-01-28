Slušaj vest

Ukinut je kao neustavan član 35a Zakona o unutrašnjoj trgovini, odnosno neradna nedelja.

Crnogorski Ustavni sud je ocenio da se navedenom odredbom krši sloboda preduzetništva garantovana Ustavom, kao i ustavni princip jednakosti svih pred zakonom, jer je jednoj grupi preduzetnika, odnosno trgovaca omogućeno da obavlja delatnost nedeljom i u dane državnih i drugih praznika, dok je drugoj grupi to zabranjeno, saopšteno je iz Ustavnog suda.

U Crnoj Gori je neradna nedelja od 2019. godine.

Od te odluke su izuzete apoteke, poslastičarnice, pekare, kiosci za štampu, suvenirnice, cvećare, prodavnice za pogrebnu opremu, za zaštitu bilja, benzinske stanice, pijace.

"Ovakva zabrana nema objektivno i razumno opravdanje, s aspekta ustavne obaveze države da svim preduzetnicima obezbedi jednak položaj na tržištu. Dodatno, zabranom rada nedeljom i u dane državnih i drugih praznika samo pojedinim trgovcima došlo je do ograničenja ljudskih prava i sloboda i povrede ustavnog principa saglasnosti pravnih propisa", piše u saopštenju.

Kako se navodi, zabrana rada trgovinama nedeljom i u dane državnih i drugih praznika ostaje na snazi do objavljivanja odluke Ustavnog suda u Službenom listu Crne Gore, o čemu će Sud, naveli su, blagovremeno obavestiti javnost.