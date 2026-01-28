Slušaj vest

Bivša predsednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica prvostepeno je osuđena na 10 godina, saopštila je predsednica veća Višeg suda u Podgorici, sutkinja Vesna Kovačević.

Medenicin sin, Miloš Medenica, osuđen je takođe na 10 godina.

Specijalni tužioci Jovan Vukotić i Vukas Radonjić prilikom iznošenja završnih reči tražili su da se Miloš i Vesna Medenica kazne na po 20 godina zatvora i da im se izreknu novčane kazne u iznosu od po 100.000 evra, čime bi se, kako su rekli, poslala poruka crnogorskom društvu, ali i Evropskoj uniji da se bavljenje kriminalom ne isplati.

SDT smatra da sprovedeni dokazi „nedvosmisleno ukazuju“ da je kriminalna organizacija Miloša Medenice imala uticaj na sudsku vlast i druge važne društvene činioce, što se, kako navode, zaključuje iz SKY dokaza, mera tajnog nadzora, telefonskih komunikacija bivše šefice pravosuđa, svedočenja, ali i zapisnika o pretresu kuće Vesne Medenice.

Advokati odbrane zatražili su oslobađajuću presudu za optužene.

Vesna Medenica je tokom iznošenja završnih reči rekla da je za Crnu Goru spremna i život dati, ali obraz „nikad i nikome“.

Osim Vesne i Miloša Medenice, optuženi su i: Marjan Bevenja, Goran Jovanović, braća Bojan i Marko Popović, Vasilije Petrović, Luka Bakoč, policijski službenik Darko Lalović, Vojin Perunović, Milorad Medenica, Marko Vučinić, Petar Milutinović, Ivana Kovačević, Radomir Raičević, Stevo Karanikić i Milica Vlahović Milosavljević, kojoj se sudi u odvojenom postupku. Optužnicom je obuhvaćena i Bakočeva firma „Kopad kompani“ iz Nikšića.