VESNA MEDENICA OSUĐENA NA 10 GODINA ZATVORA! Ni njen sin Miloš nije prošao bolje
Bivša predsednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica prvostepeno je osuđena na 10 godina, saopštila je predsednica veća Višeg suda u Podgorici, sutkinja Vesna Kovačević.
Medenicin sin, Miloš Medenica, osuđen je takođe na 10 godina.
Specijalni tužioci Jovan Vukotić i Vukas Radonjić prilikom iznošenja završnih reči tražili su da se Miloš i Vesna Medenica kazne na po 20 godina zatvora i da im se izreknu novčane kazne u iznosu od po 100.000 evra, čime bi se, kako su rekli, poslala poruka crnogorskom društvu, ali i Evropskoj uniji da se bavljenje kriminalom ne isplati.
SDT smatra da sprovedeni dokazi „nedvosmisleno ukazuju“ da je kriminalna organizacija Miloša Medenice imala uticaj na sudsku vlast i druge važne društvene činioce, što se, kako navode, zaključuje iz SKY dokaza, mera tajnog nadzora, telefonskih komunikacija bivše šefice pravosuđa, svedočenja, ali i zapisnika o pretresu kuće Vesne Medenice.
Advokati odbrane zatražili su oslobađajuću presudu za optužene.
Vesna Medenica je tokom iznošenja završnih reči rekla da je za Crnu Goru spremna i život dati, ali obraz „nikad i nikome“.
Osim Vesne i Miloša Medenice, optuženi su i: Marjan Bevenja, Goran Jovanović, braća Bojan i Marko Popović, Vasilije Petrović, Luka Bakoč, policijski službenik Darko Lalović, Vojin Perunović, Milorad Medenica, Marko Vučinić, Petar Milutinović, Ivana Kovačević, Radomir Raičević, Stevo Karanikić i Milica Vlahović Milosavljević, kojoj se sudi u odvojenom postupku. Optužnicom je obuhvaćena i Bakočeva firma „Kopad kompani“ iz Nikšića.
Specijalno državno tužilaštvo SDT ih tereti za krivična dela: stvaranje kriminalne organizacije, produženo krivično delo krijumčarenje, produženo krivično delo davanje mita, primanje mita, protivzakoniti uticaj i navođenje na protivzakoniti uticaj, zloupotreba službenog položaja, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, teška telesna povreda i sprečavanje dokazivanja.
