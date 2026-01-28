Slušaj vest

Podgorička policija večeras traga za Milošem Medenicom. To je Portalu RTCG potvrđeno iz Uprave policije.

On je danas pred podgoričkim Višim sudom osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od 10 godina i dva meseca.

Sudija Vesna Kovačević je tokom izricanja presude navela da se Milošu Medenici odmah odredi pritvor.

Medenica nije prisustvovao izricanju presude.

Podsećamo, Medenica je prvobitno bio u pritvoru, ali je tokom trajanja postupka pušten da se brani sa slobode.

Kurir.rs/RTCG

