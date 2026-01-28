Slušaj vest

Mirjana Pajković, bivša državna službenica Vlade Crne Gore, o čijim eksplicitnim snimcima bruji ceo region poslednjih dana, demantovala je spekulacije da je sama objavila intimne snimke.

- Apsolutno ne bih pustila neke snimke na koje nisam, da tako kažem, ponosna, koje meni izazivaju jedan osećaj nelagodnosti. Dakle, to je apsolutno jedna maliciozna insinuacija. Da li bi iko od nas objavio snimak, pre svega, svog lica? Dakle, eto, otići ću do te granice. To apsolutno ne - rekla je Mirjana Pajković u podkastu "Sada i ovde" na Hajp televiziji.

Kako kaže, njeni snimci su se pojavili "baš u trenutku kad je počela javno da govori o nasilju moćnika nad njom".

Dejan Vukšić i Mirjana Pajković Foto: Youtube/ RTCG - Zvanični kanal, Instagram/mirjana_pajkovic, Shutterstock/BUTENKOV ALEKSEI

Ono što je vrlo simptomatično je da ti snimci dolaze u javnost, dolazi do jedne enormno velike distribucije tih snimaka, do jednog enormnog uznemiravanja javnosti mojim snimcima. Jer te snimke počinju da dobijaju ljudi koji niti to žele da dobiju, niti mene znaju, niti ih to zanima, niti su deo javnog života i koji se sami osećaju uznemirenim kako neko zna njihov broj da im to pošalje?

I da mi se to dešava upravo u trenutku kada javno počinjem da govorim o nasilju moćnika nada mnom i kada pravnim putem pokušavam da se izborim za svoje prava. Mislim da je svima jasan zaključak - poručila je Mirjana Pajković.

Crnu Goru danima drma afera u kojoj je pored Mirjane Pajković, glavni akter Dejan Vukšić, sada već bivši direktor Agencije za nacionalnu bezbednost i nekadašnji savetnik predsednika Jakova Milatovića.

Foto: Instagram/mirjana_pajkovic

Oboje su nakon skandala podneli ostavke na državne funkcije. Prvo je to učinio Vukšić, krajem prošle godine posle tri krivične prijave Mirjane Pajković. A prošlog petka i Mirjana Pajković je podnela ostavku na mestu direktorke Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava Crne Gore.

Ona kaže da snimci nisu napravljeni da bi bili distribuirani, ali i da isključuje opciju da je u pitanju politički progon jer "nije članica političke partije".