Premijer Crne Gore, Milojko Spajić, oglasio se posle informacije da polciija traga za Milošem Medenicom, kojem je danas izrečena zatvorska kazna od 10 godina.

"Informacija da je Miloš Medenica nedostupan nadležnim institucijama za mene je neprihvatljiva, jer je, prema današnjoj presudi, reč o organizatoru ozbiljne kriminalne grupe koja je izvršila brojna krivična dela u Crnoj Gori", poručio je Spajić.

Policajci su Medenicu noć uoči izricanja presude zatekli u objektu stanovanja, dok večeras nije bio na istoj adresi.

"Već večeras ću inicirati sastanak sa direktorom Uprave policije i resornim ministrom, na kojem ću zahtevati sve detalje u vezi sa ovim slučajem, kako bi se što pre utvrdilo gde je došlo do propusta i ko za njih mora snositi odgovornost", istakao je Spajić u objavi na mreži Iks.

Kurir.rs/Portalanalitika

