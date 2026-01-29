Slušaj vest

Državljanka Srbije Dejana Ć. (22) brutalno je pretučena 25. oktobra 2025. godine u kafiću u kojem je radila u Beranama, a agonija nesrećne devojke i dalje se nastavlja.

Na poslednjem ročištu, koje je održano ove sedmice, kako saznaje „Blic“, sudski veštak je dokazao da je Dejana imala potres mozga, te da je zadobila teške telesne povrede, a u sudnici je prikazan i snimak stravičnih batina koje je zadobila od optuženog Vasa R. (43).

Doktori Urgentnog centra u Beranama, koji su pregledali pretučenu Dejanu Ć. nakon što je bez svesti primljena u tu ustanovu, našli su se ove sedmice pred sudom gde su odgovarali na pitanja veštaka i sudije.

„Doktori rekli da me se ne sećaju“

Dejana Ć. (22) je rekla da su lekari iz UC u Beranama izneli tvrdnje povodom loše konstatovanih telesnih povreda koje je devojka zadobila prilikom napada Vasa R.

– Doktori su saslušani u svojstvu svedoka, a njihova odbrana bila je krajnje sramna i dokazala je koliko su se nestručno i neprofesionalno ophodili prema meni i mojim povredama. Hirurg koji me je te noći pregledao i ušio, neprestano je ponavljao da se on ne seća ni mene ni mojih povreda i da je on tog dana samo ušio moju ranu – otkrila je Dejana za „Blic“.

Prema njenim tvrdnjama, lekarka neurolog koja je svedočila opomenuta je od strane sudije.

– Neurolog je bila izuzetno nepristojna i bezobrazna. Ona je došla ljuta na saslušanje i prvo je krenula da govori da nema odgovor ni na jedno pitanje, da se ne seća i da je ona savesno radila svoj posao. Kada joj je od strane sudije rečeno da se smiri i da odgovori na postavljena pitanja, ona se brecnula i rekla: „Ničega se ne sećam. Bila sam kod kuće i zvali su me da dođem na posao na intervenciju. Ne sećam se detalja, rekla sam vam“, besno je ponavljala.

– Sudija je tada dao reč sudskom veštaku koji je neurologa pitao da objasni šta je potres mozga i zbog čega mi nije konstatovala da ga imam – ispričala je Dejana.

„Lekarka besna napustila sudnicu“

Kako tvrdi Dejana, odgovorom neurologa ostala je šokirana cela sudnica jer je bio netačan.

– Ona je pogrešno odgovorila na pitanje šta je potres mozga, što joj je veštak i rekao. On je nakon toga objasnio šta ta dijagnoza zapravo predstavlja. Onda ju je upitao šta znači dijagnoza „kolaps“, koju je ona meni stavila, a kada se zbunila dodatno je pobesnela. Veštak je uspeo da dokaže da sam imala potres mozga, samim tim i da sam zadobila teške telesne povrede, a kada je lekarka to čula, samo je napustila sudnicu – rekla je Dejana.

Ona je u razgovoru za „Blic“ i otkrila da se osumnjičenom sada sudi za nanošenje teških telesnih povreda.

„Krenule da mi se tresu i ruke i noge“

Nakon što su saslušani svedoci, u sudnici je prikazansnimak na kojem se vidi kako Vaso tuče Dejanu, posle čega je, dok leži bez svesti, i šutira u glavu.

– Gledanje snimka bilo je zastrašujuće, dodatno me je uznemirilo što je pušten zvuk i što sam sve ponovo i gledala i slušala. Sedela sam i nemo posmatrala svaki kadar. Imala sam osećaj da gledam nasilje koje je neko drugi doživeo, a onda su odjednom krenule da mi se tresu i ruke i noge, znojili su mi se dlanovi… – otkriva pretučena devojka.

Ona je ispričala i kako seponašao osumnjičeni Vaso dok je gledao snimak.

– On je sedeo ispred mene i u jednom momentu se uhvatio za glavu dok je gledao šta mi je radio. Kada je završen snimak, izašla sam 10 minuta na pauzu. Nije mi bilo dobro, sestra i policajci su bili uz mene – ispričala je Dejana.

Kako je rekla, nada se da će se ovaj pravni postupak uskoro okončati.