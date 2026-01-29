Slušaj vest

Dok se javnost danima bombarduje eksplicitnim snimcima, „aferama“ i kontrolisanom bukom niskog intenziteta, ključna pitanja ostaju bez odgovora. Najvažnije među njima glasi: da li je ova medijska lavina poslužila kao dimna zavesa da Miloš Medenica, sin osuđene bivše predsednice Vrhovnog suda Vesne Medenice, napusti Crnu Goru?

U državi koja se svakodnevno samoproglašava „liderom u evropskim integracijama“, beži sin žene koja je personifikovala vrh pravosudne moći prethodnog sistema. I to bez dramatičnih reakcija, bez hitnih sjednica, bez ostavki, bez političke i institucionalne odgovornosti. Kao da se ništa nije desilo.

Ako je Crna Gora zaista država vladavine prava, kako je moguće da osoba koja je bila direktno vezana za jednu od najvećih pravosudnih afera u istoriji zemlje – jednostavno nestane? Ko je zakazao: policija, tužilaštvo, bezbjednosne službe ili politički vrh koji nad njima ima kontrolu?

Umesto odgovora, građanima se nudi spektakl. Umesto istrage – distrakcija. Umesto istine – buka. A dok se javnost zabavlja skandalima koji nemaju nikakve veze sa sistemskom korupcijom, ključni akteri bivšeg režima ili njihovi najbliži srodnici mirno izlaze iz zemlje.

Miloš Medenica i Vesna Medenica Foto: screenshot Youtube/ Vijesti Online, YouTube prtscr / Vijesti Online

EU ćuti

Posebno zabrinjava tišina Brisela. Evropska unija, koja Crnu Goru često navodi kao „najnaprednijeg kandidata“, ovih dana nema gotovo ništa da kaže o činjenici da pravosudna država ne može da zadrži pod kontrolom ni one koji su decenijama upravljali njenim sudovima. Ako je ovo evropski standard – onda je problem mnogo veći nego što se priznaje.

Nema ostavki. Nema političke odgovornosti. Nema vanrednih mera. Ima samo dobro uigran mehanizam skretanja pažnje i poruka da su neki i dalje iznad sistema.