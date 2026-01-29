Slušaj vest

Podgorička policija od sinoć traga za Milošem Medenicom, sinom bivše predsednice Vrhovnog suda Crne Gore Vesne Medenice, koji je juče pred Višim sudom u Podgorici osuđen na jedinstvenu kaznu zatvora od 10 godina i dva meseca, nakon čega mu je određen pritvor.

Medenica nije prisustvovao izricanju presude.

Njegova majka Vesna Medenica takođe je juče prvostepeno osuđena na 10 godina, saopštila je predsednica veća Višeg suda u Podgorici, sutkinja Vesna Kovačević.

Specijalni tužioci Jovan Vukotić i Vukas Radonjić prilikom iznošenja završnih reči tražili su da se Miloš i Vesna Medenica kazne na po 20 godina zatvora i da im se izreknu novčane kazne u iznosu od po 100.000 evra, čime bi se, kako su rekli, poslala poruka crnogorskom društvu, ali i Evropskoj uniji da se bavljenje kriminalom ne isplati.

Foto: screenshot Youtube/ Vijesti Online, Shutterstock

Hapšenje i optužnica

Miloš Medenica uhapšen je 25. maja 2022. nakon što je avionom iz Beograda sleteo na podgorički aerodrom.

Za Medenicom je Viši sud 5. maja naredio raspisivanje nacionalne poternice jer se sumnjiči da je organizovao kriminalnu grupu čiji je član bila i njegova majka, dugogodišnja prva žena crnogorskog sudstva.

Po podacima Europola, Medenica se bavio krijumčarenjem cigareta i trgovinom droge. Medenica se navodno nalazio u jednoj beogradskoj klinici, gde se lečio od bolesti zavisnosti.

Njegova majka Vesna Medenica uhapšena je 17. aprila 2022. zbog sumnje da je kao član kriminalne organizacije izvršila protivzakoniti uticaj.

Foto: screenshot Youtube/ Vijesti Online, YouTube prtscr / Vijesti Online

Prema podacima Europola, Miloš Medenica se bavio krijumčarenjem cigareta i trgovinom droge.

Specijalno državno tužilaštvo (SDT) Crne Gore ima čvrste dokaze da je Miloš Medenica bio jedan od organizatora kriminalne grupe koja se bavila švercom cigareta i droge.

Medenica, u transkriptu komunikacije sa policajcem Darkom Lalovićem a koji je objavio portal Libertas, pominje Aleksandra Aca Mrkića, a kontekst njegove izjave pokazuje da ga vidi kao konkurenta u ovom poslu.

Mrkić se već deceniju u medijima povezuje sa tzv. "mojkovačkim klanom", a po nezvaničnim saznanjima, već izvesno vreme se nalazi van Crne Gore.

Tolerisanje šverca cigareta i zaštita švercera svakako je nešto po čemu je crnogorski pravosudni sistem decenijama na lošem glasu.

Miloš Medenica Crnu Goru je napustio u decembru prošle godine i to dva dana nakon što je uhapšen njegov prijatelj, policajac Darko Lalović, koji je bio lično obezbeđenje njegove majke Vesne Medenice, dok je bila predsednica Vrhovnog suda.

Nakon više od tri godine od hapšenja i tokom trajanja sudskog postupka bez prvostepene presude, Medenica je 17. oktobra 2025. napustio pritvor i određen mu je kućni pritvor. Sud je doneo ovu odluku jer presuda nije bila doneta u zakonskom roku.

Foto: Printscreen/Twitter

Kako su otkriveni Medenicini poslovi?

Medeničini poslovi otkriveni su nakon što su presretnuti njegovi razgovori kriptovanim telefonom sa Lalovićem, u kojima je, ne samo otvoreno govorio o svojim kriminalnim poslovima, već je priznao i da njegova majka Vesna zna sve o tome i da ga štiti.

“Sad ću opet da se glasnem iz heklera, šaljem sliku. Nije brat baš nevešt, iako misle ljudi. I treba tako da misle…“, napisao je Miloš M. Medenica u kriptovanoj poruci i poslao nekoliko fotografija sa tim opasnim oružjem koje se ne može kupiti legalno jer je zakonom zabranjena njegova kupovina i posjedovanje.

Na pitanje odakle mu hekler nije odgovorio portalu Libertas press, ali se ponosno slikao sa tim zabranjenim komadom automatskog oružja i te fotografije Europol je dostavio crnogorskoj policiji zajedno sa svim komunikacijama koje je Medenica imao preko aplikacije SKY.v

"Ja odoh travu da završavam. Ja kad krenem, Dacko moj dobri, zaradim iz dva kamiona što ne mogu oni ni za godinu", piše u transkriptima presretnutih razgovora Miloša Medenice sa policajcem Darkom D. Lalovićem (35), koje je crnogorskoj policiji dostavila agencija Evropske Unije za sprovođenje zakona – Europol.

Ove poruke Medenica je poslao Laloviću 20. februara 2021, a već 8. marta iste godine ga pita "ima li trave da se šalje preko".

Foto: screenshot Youtube/ Vijesti Online

"Ima li trave za preko da se šalje? Treba nekom, ali možemo da se ugradimo. U Beč. Popodne ti sve javljam. Treba mu i roba i prebačaj", piše Medenica tom policajcu.

Prema podacima Europola, Miloš Medenica se bavio krijumčarenjem cigareta i trgovinom droge, a u presretnutim razgovorima saopštava sagovorniku da je o njegovom nezakonitom poslu upoznata njegova majka Vesna Medenica, koja je tada bila predsednica Vrhovnog suda Crne Gore i da od nje može očekivati zaštitu.

Oboje su to demantovali. Vesna Medenica je bila "zatečena pitanjima", a njen sin je za Libertas kazao da "to sa njim nema ama baš nikakve veze".

“Zatečena sam vašim pitanjima i posve zbunjena zašto su meni postavljena. U sistemu preispitivanja bilo koje odgovornosti, pa i krivične, glavnu ulogu i jedino legitimnu, imaju državni organi. Očekujem da su oni pozvani da sve osnove sumnje ispitaju po proceduri kako to procesni zakoni predviđaju i, ukoliko za to ima razloga, da će to i učiniti”, odgovorila je svojevremeno Vesna Medenica Libertasu.

1/8 Vidi galeriju Vesna Medenica i Miloš Medenica Foto: Printskrin, Printscreen/Youtube

"Nema stresa kad je puna kesa"

U transkriptima razgovora Miloša Medenice piše da on veoma često, posredstvom policajca Lalovića, ali i drugih dilera droge, kupuje drogu kokain i da insistira da ta droga bude iz Kolumbije.

"Ima Nikola robu. Kolumbija. Ništa te blage. Kako izgleda? Po koliko je daje? Ja sam mu neđe ljetos imao kontakt. Ima, ima kriptu. Poslao sam mu. Lagano reci da se čujemo ovih dana. Je li probao tu robu?", piše Medenica Laloviću 18. decembra 2020. godine.

Nekoliko dana kasnije, 23. decembra, Medenica mu piše: "Uzeo je juče na 45, 25 komada… Odavno nije bila bolja".

U leto 2020. godine, 6. avgusta, on šalje fotografije na kojima se vide određena lica kako konzumiraju kokain, a dva dana kasnije pita Lalovića ima li još.

"Ima li robe još? Pofukasmo sve na veselje. Do sinoć do 12 smo sjedjeli. Antoniji je rođendan u utorak, moram to ispoštovati. Odvojio sam pare za ovo prvo. A đe, 30 ljudi u dva dana, povukli bi kilo da je bilo", pisao je Laloviću 8. avgusta.

Mesec ranije, 21. jula, naručuje 100 grama kokaina od Lalovića, ali mu i obećava da će ga častiti da "gali do kraja ljeta".

Na pitanje šta može reći u vezi sa njegovom kupovinom značajnih količina kokaina, korišćenjem i omogućavanjem drugim licima da koriste tu drogu, Medenica nije odgovorio Libertasu.

"Dackule brate, pitaj ima li još, valjaće mi sad kad krenem po sela u kampanju. Tamo se pije, nemam kud praznih džepova ići”", piše Laloviću 14. avgusta 2020. godine, dve sedmice pre poslednjih parlamentarnih izbora.

"Nema stresa ni besa kad puna je kesa", poručuje u jednoj od poruka Miloš Medenica policajcu Laloviću.

Policajac Lalović desna ruka

Lalović je uhapšen 15. decembra 2021. godine. On je pripadnik Sektora za obezbeđenje štićenih ličnosti Uprave policije i godinama je bio zadužen za bezbednost majke Miloša Medenice.

Njega je Miloš Medenica, osim što mu je služio kao kurir u nabavci i plaćanju droge, angažovao i da prati "kretanje murije", a veoma često ga je koristio i da dobija informacije iz policije.

Tako mu je Medenica tražio da proverava vozila i ljude, ko je i kada prešao granicu…

On je 9. septembra 2020. godine tražio od Lalovića da proveri "jedno vozilo koje se vozi dolje u Luku".

Dva dana kasnije mu traži proveru vozila i kaže da mu je to važno zbog posla.

"Čekala policija ispred. Odustali smo. Jes, mater im jebem. Moramo nešto gledati. Danas čeka 100%. Đe radi taj u specijalno. U Bar u policiju? Kad možeš provjeriti kod tog policajca je li danas znao šta? Da ga provjerimo zbog sledećeg puta… Doći ću ja u Pg, brate, da se vidimo na pet minuta, da mi ispričaš oko toga policajca ko je i šta je", napisao je u presretnutoj komunikaciji Medenica policajcu Laloviću.

On 21. februara 2021. godine traži od Lalovića da omogući da bez policijske kontrole u Kolašin stigne Goran Milašinović, koji je povezivan i sa "Pink Panterima"

"Da završiš da prođe Goran Milašinović oko 6 za Kolašin, hoće tu u Bjanku dvije noći da ostane. Sa A8, sad kreću. Blanka se zove ova đevojka što će da vozi…", zahteva od Lalovića Medenica.

"To sve nama ide u prilog", objašnjava mu nakon tog zahteva.

S palicom da mu koljeno slome

Miloš Medenica je, piše u naredbi za sprovođenje istrage, u Kolašinu s umišljajem podstrekavao NN lice da teško povredi službenika Uprave policije Mladena Leba Boškovića, rekavši mu: “Neka ga za početak dobro izlome, pa ćemo videti kako se bude ponašao. Kad ga obale, s palicom mu koleno slome, ne treba mu metak ništa, ili čekićem, zagarantovano svaka kost u kolenu puca”.

Zbog toga mu se na teret stavlja i da je počinio krivično delo - teška telesna povreda putem podstrekavanja.

28. januar 2026. – Presuda i bekstvo

Dana 28. januara 2026. Viši sud u Podgorici osudio je Miloša Medenicu na jedinstvenu kaznu od 10 godina i dva meseca zatvora zbog organizovanog kriminala i povezanih dela. Međutim, u trenutku izricanja presude Medenica nije bio prisutan u sudnici, a policija je utvrdila da se njegovo prebivalište tog dana pokazalo prazno, što je pokrenulo poteru nadležnih organa.

Reakcije vlasti i medija

Premijer Crne Gore, Milojko Spajić, nakon informacije da je Medenica nedostupan nadležnim organima, ocenio je takvu situaciju kao neprihvatljivu, naglašavajući težinu krivičnih dela i značaj pravosudnog procesa.

Foto: AP Ebrahim Noroozi

U danu nakon presude, u medijima se pojavilo i pitanje da li su druge skandalozne teme, poput afere sa “eksplicitnim snimcima”, delom bio odvratni fokus javnosti dok su se događaji oko Medenice dešavali, uz insinuacije da je deo pažnje bio skrenut sa njegove potrage.