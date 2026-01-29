Slušaj vest

Udruženje prevoznika Crne Gore obustaviće granične blokade teretnog saobraćaja, nakon što je postignut dogovor oko zahteva koje su tražili od vlade.

Obustava prometa je i deo regionalnog protesta prevoznika tereta iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Severne Makedonije zbog ograničavanja trajanja boravka - rada profesionalnih vozača u zemljama Šengena na najviše 90 dana u periodu od šest meseci, ali su prevoznici iz Crne Gore imali i niz zahteva prema vladi.

Od 26. januara bili su blokirani granični prelazi i Luka Bar.

Predsednik Udruženja prevoznika Đorđije Šljivančanin kazao je da su postigli dogovor da će se porez na dodatu vrednost vraćati u zakonskom roku i da rok tranzita uvoza robe iz Crne Gore bude 72 sata.

"Vezano za beneficirani radni staž naših vozača, dobili smo uverenje ministra ekonomskog razvoja Nika Đeljošaja da će predlog dati vladi na glasanje i nadamo se da će vlada to usvojiti. O povratu akcize nismo ništa rešili, ali smo dobili uveravanja – to zavisi od naših evropskih partnera da li će povraćaj da bude veći, i da će to, uz odredbu ETIAS, biti glavne teme sastanka sa evropskim izaslanicima u februaru", istakao je Lješnjak.

Foto: Shutterstock/Fotokon

Lješnjak je dodao da je dogovoreno da se radno vreme fitosanitarnih i veterinarskih inspektora na većim graničnim prelazima produži od sedam do 20 časova, dok će subotom raditi od osam do 14 časova.

On je dodao da se nadaju da će ove stavke biti usvojene jer su uvek spremni za blokade, uz još oštrije mere.

Blokade su trajale od 26. januara do danas do 12 do kada su imali odobrenje policije.