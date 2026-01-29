Slušaj vest

Crnu Goru danima drma afera u kojoj je pored Mirjane Pajković, glavni akter Dejan Vukšić, sada već bivši direktor Agencije za nacionalnu bezbednost i nekadašnji savetnik predsednika Jakova Milatovića.

Oboje su nakon skandala podneli ostavke na državne funkcije. Prvo je to učinio Vukšić, krajem prošle godine posle tri krivične prijave Mirjane Pajković. A prošlog petka i Mirjana Pajković je podnela ostavku na mestu direktorke Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava Crne Gore.

Ona kaže da snimci nisu napravljeni da bi bili distribuirani, ali i da isključuje opciju da je u pitanju politički progon jer "nije članica političke partije".

Foto: Instagram

Božo Dobriša, crnogorski novinar otkrio je najnovije informacije o aferi na Kurir televiziji:

- Ovo je jedna od najvećih afera koju crnogorska javnost pamti. Baš ovoliko da se piše nije bilo. Ne pamti se da su mediji ovoliko zainterovani. Crnogorska javnost je zgrožena što se ovakva slika šalje iz Crne Gore. Dok sedim u kafićima, svi komentarišu ovu temu ali niko ne zna šta se zapravo desilo - kaže Dobriša i dodaje:

- Neko od njih dvoje je moralo ovo pustiti, to su ozbiljni ljudi, porodični, ljudi na ozbiljnim funkcijama. Oni time nisu želeli da dobiju na popularnosti. Sada su se i drugi političari sa vrha vlasti uplašili, da ne izađu i njihove informacije, vi znate kako se danas dolazi do posla i šta se sve dešava.

Foto: Kurir, screenshot YT/rtcgYT

Mirjana Pajković bila je nepoznata crnogorskoj javnosti, kako tvrdi Dobriša, ona nije bila poznata političarka niti je iko govorio o njoj, dok se afera nije dogodila:

- Gospođa nema nikakve mrlje u prošlosti. Mnogi komentarišu da se iza ovoga krije politička igra da bi neko nekom naštetio. Gospođa kaže da je pomoć tražila od predsednika Crne Gore. Niko se ne oglašava sem nje, tako da ni mi nemamo nikakve informacije.

"Bilo joj je važno kako će ispasti na snimku"

Dobriša kaže da narod Crne Gore komentariše kako je eksplicitan video fotošopiran, o čemu je i novinarka Ljiljana Stanišić govorila:

- Ovo jeste škakljiva tema, ali nije smak sveta. U ovom slučaju, postoje dva aktera koja su sebi dozvolila da snimak izađe u javnost. Neko od njih dvoje je to i prosledio dalje. Fotošop govori da je njoj bilo važno kako će ispasti na tom snimku. Oni su to sačinili i snimali su sa svojim uređajem - kaže Stanišić i dodaje:

Ljiljana Stanišić Foto: Kurir Televizija

- Ja sam imala informaciju još u decembru, ali ta žena nije bila prisutna u javnosti i nije neko čija reč ima težinu. Kada je ovaj skandal u pitanju, onda to poprima interesovanje čitalaca. To sada uzima maha svuda. Mislim da će Mirjana ovo iskoristiti na najbolji mogući način kada je reč o osvetničkoj pornografiji kako bi pomogla drugim ženama. Međutim, da su njih dvoje krivci - krivci su jer je ovo proizašlo iz njihovog telefona - zaključuje Stanišić.

"Izgubila titulu majke"

Mirjana je trenutno u sudskom procesu, a kako kaže za nju je pakao krenuo u trenutku kada je shvatila da se izgubila kontrola nad celom situacijom, odnosno da su eksplicitni snimci dospeli u javnost.

- Taj obračun sa mnom jednom stihijom preneo se na ljude koji su bliski meni. Najteži trenutak je kada ne možete da iskontrolišete i niste svesni do kojih granica nasilje prema vama ide u tom trenutku - kaže Mirjana i dodaje da najuznemirujući deo bio je čitanje komentare.

1/7 Vidi galeriju Mirjana Pajković Foto: Kurir, Instagram/mirjana_pajkovic

- Džaba mi sva struka i znanje koju predstavljam na svojoj Instagram platformi kada sam zbog ovoga što mi se sada dešava izgubila titulu majke - to me najviše pogodilo. To boli! Mislim da je preopasna poruka i da niko nikad ne sme da se usudi da neko nekom presudi u smislu roditeljstva jer kakvi god da smo mi, ili naša deca, ja verujem da je svako od nas dao sve da bude dobar roditelj. Ispostavilo se da je to bio jedan organizovan napad na sve što ja jesam i što ja predstavljam. Neki ljudi su i nesvesno postali saučesnici u tom napadu na mene - zaključila je Mirjana Pajković.

