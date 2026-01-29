Slušaj vest

Ministri Milun Zogović i Maja Vukićević napustili su sednicu Vlade na kojoj je premijer Milojko Spajić odbio inicijativu Demokratske narodne partije (DNP) da Vlada pošalje inicijativu DNP-a Skupštini. Ministri DNP-a sutra će i zvanično podneti ostavke.

U toku je vanredna pres konferencija potpredsjednika Vlade Miluna Zogovića i ministarke saobraćaja Maje Vukićević.

Zogović je kazao da su u skladu sa odlukama predsEdništva DNP-a predali inicijativu Vladi Crne Gore, navodeći da će pročitati inicijativu i kazati kakva je bila odluka Vlade.

O kakvoj inicijativi je reč?

Inicijativa se ticala dvojnog državljanstva, pitanja srpskog jezika, trobojke kao narodne zastave, kao i kompromisa po pitanju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu.

„Duboko uvjereni da je Crnoj Gori potreban dijalog, a uvažavajući identitetski dualizam, očekujemo da Vlada da doprinos prevazilaženju podjela“, pročitao je Zogović inicijativu dodajući da su predložili i radno telo koje bi pripremilo realizaciju inicijativa.

Zogović je kazao da je danas održana 111. sjednica Vlade na kojoj nije bilo mogućnosti za predlaganje izmena i dopuna dnevnog reda.

„Imali smo razmjenu mišljenja po pitanju naše inicijative gdje je premijer govorio da se ovom inicijativom treba baviti Skupština a ne Vlada i da on nama daje zeleno svijetlo da ima razumijevanja za inicijativu ali i da smatra da ipak Skupština o ovome treba odlučiti. U Ustavu piše da inicijativu za promjenu Ustava može pokrenuti predsjednik, Vlada ili 25 poslanika. Kao što ste čuli, mi smo samo tražili da Vlada prihvati inicijativu i da formira privremeno radno tijelo Vlade koje bi u roku ušla u izmjenu Ustava, kao i zakona o državljanstvu i državnim simbolima i time bi u zakonodavnom okviru uvažili postojeće stanje. Građani su se većinski izjasnili da govore srpskim jezikom. Uprkos ovoj objektivnoj činjenici, srpski jezik nije službeni“, kazao je Zogović.

On je dodao da je premijer dao saglasnost za inicijativu ali nije izrazio spremnost da kao inicijativu Vlade to dostavi Skupštini.