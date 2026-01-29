Slušaj vest

Miloš Medenica je još uvek u bekstvu, a kako saznaju "Vijesti", policija je ispitivala nekoliko njegovih prijatelja i članova porodice, među kojima je bila i njegova supruga.

Navodno su ispitivani i neki članovi kriminalne grupe Miloša Medenice.

Kako se dodaje, supruga Miloša Medenice odbila je da se podvrgne poligrafskom testu, ali i da inspektorima preda svoje mobilne telefone.

Policija je izdala poternicu za Milošem Medenicom nakon što ga nisu mogli pronaći na kućnoj adresi nakon presude kojom je osuđen na 10 godina i dva meseca zatvora.

Posebno veće sudije Vesne Kovačević juče je donelo rešenje kojim se određuje pritvor prvostepeno osuđenom šefu kriminalne grupe.

Osuđeni na po 10 godina zatvora

Podsećamo, kako je Kurir preneo, bivša predsednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica prvostepeno je osuđena na 10 godina, saopštila je predsednica veća Višeg suda u Podgorici, sutkinja Vesna Kovačević.

Vesna Medenica je tokom iznošenja završnih reči rekla da je za Crnu Goru spremna i život dati, ali obraz "nikad i nikome".

Specijalno državno tužilaštvo SDT ih tereti za krivična dela: stvaranje kriminalne organizacije, produženo krivično delo krijumčarenje, produženo krivično delo davanje mita, primanje mita, protivzakoniti uticaj i navođenje na protivzakoniti uticaj, zloupotreba službenog položaja, neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga, omogućavanje uživanja opojnih droga, nedozvoljeno držanje oružja i eksplozivnih materija, teška telesna povreda i sprečavanje dokazivanja.