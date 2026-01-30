Slušaj vest

Službenici Uprave crnogorske policije raspisali su međunarodnu poternicu za Milošem Medenicom, izjavio je direktor Uprave policije Lazar Šćepanović. Šćepanović je sinoć rekao za Televiziju Vijesti da nema preciznu informaciju da li je Medenica u Crnoj Gori.

Šćepanović je naveo da crnogorski premijer Milojko Spajić ne traži direktno njegovu odgovornost, kao i da je naložio da se sprovede interna kontrola. Dodao je da bi, kada bi on podneo ostavku, organizovani kriminal "sa zgrade Bemaksa ispaljivao vatromet".

Prema rečima Šćepanovića, u sredu uveče pregledano je oko sto objekata, a na granici je bilo 150 policijskih službenika.

- Službenici Uprave policije su uspeli da za manje od 24 sata raspišu međunarodnu poternicu i ona je aktivna u centralnom birou Interpola - naveo je Šćepanović.

Izrazio je nadu da će službenici policije, uz podršku međunarodnih partnera, uhapsiti Medenicu, gde god da se on nalazi. Medenica je u sredu prvostepeno osuđen na deset godina i dva meseca zatvora, ali ga policija nije našla na kućnoj adresi nakon izricanja presude.

Miloš Medenica i njegova majka, bivša predsednica Vrhovnog suda Crne Gore Vesna Medenica, osuđeni su prvostepeno na po 10 godina zatvora.

On je osuđen za stvaranje kriminalne organizacije, produženo krivično delo krijumčarenja, dva krivična dela protivzakonitog uticaja putem pomaganja, kao i za sprečavanje dokazivanja.

Miloš Medenica je prošle godine u oktobru pušten iz pritvora sa merom kućnog pritvora, jer ni nakon tri godine od njegovog hapšenja nije bila podignuta optužnica.