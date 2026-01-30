Slušaj vest

Nakon saslušanja u Osnovnom državnom tužilaštvu u Beranama, određeno je zadržavanje do 72 sata za dva lica zbog sumnje da su počinila krivična dela nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici i teška krađa. Zadržavanje je određeno za I.M, osumnjičenu za nasilje u porodici ili u porodičnoj zajednici, kao i za I.I, osumnjičenog za krivično delo teška krađa.

- I.M. se sumnjiči da je 28. januara oko 18 časova, u porodičnoj kući na teritoriji opštine Berane, u alkoholisanom stanju drskim i bezobzirnim ponašanjem ugrozila telesni i duševni integritet svog deteta. Kako se sumnja, ona je ušla u spavaću sobu u kojoj je dete spavalo i uputila mu više ozbiljnih pretnji, zbog čega je dete pobeglo u dnevnu sobu. Osumnjičena je potom došla za njim, uhvatila ga za kosu i vukla iz jedne u drugu prostoriju, a zatim uzela nož sa radnog stola i krenula u pravcu deteta, što je kod oštećene izazvalo snažan osećaj straha i ugroženosti - potvrđeno je za agenciju RINU u ODT Berane.

Pretukao sugrađanina u parku

Osumnjičeni I.I. se tereti da je istog dana, oko 14 časova, u parku pored reke Lim u Beranama, na naročito drzak način oduzeo novac od oštećenog E.Š. Prema sumnjama, on je udario oštećenog otvorenom šakom u predelu levog oka, a zatim mu pocepao džep trenerke u kojem se nalazilo 250 evra, kao i dodatnih 20 evra koje je oštećeni držao u ruci, nakon čega se udaljio u nepoznatom pravcu.

Tužilaštvo je saopštilo da je zadržavanje osumnjičenima određeno zbog opasnosti da bi mogli ponovo da izvrše krivična dela, imajući u vidu da su ranije više puta osuđivani za ista ili slična dela.