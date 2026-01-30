Slušaj vest

Dok su građani u uličnoj anketi bez mnogo razmišljanja birali Petra Petrovića Njegoša kao omiljenog vladara Crne Gore, jedan odgovor iz 2022. godine danas se čita sasvim drugačije - gotovo kao proročanstvo.

Kanal "Čegović TV" tada je objavio video ulične ankete u kojoj su prolaznici odgovarali na jednostavno pitanje: Ko vam je omiljeni vladar Crne Gore? Većina ispitanika posezala je za istorijom, navodeći Njegoša, koji je Crnom Gorom vladao od 1830. do 1851. godine.

Međutim, kada se pred kamerom pojavila Mirjana Pajković, tadašnja direktorka Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda, usledio je odgovor koji je iznenadio i voditelja i publiku.

1/5 Vidi galeriju Dejan Vukšić Foto: Youtube/ RTCG - Zvanični kanal, Medija Centar Beograd

Skinula je sunčane naočare, pogledala direktno u kameru i, bez oklijevanja, rekla: "Dejan Vukšić".

U tom trenutku odgovor je delovao kao simpatična dosetka ili privatna šala. Danas, međutim, taj snimak dobija potpuno novo značenje.

1/7 Vidi galeriju Mirjana Pajković Foto: Kurir, Instagram/mirjana_pajkovic

Naime, Dejan Vukšić, tada jedan od najmoćnijih ljudi u bezbednosnom sektoru i šef Agencije za nacionalnu bezbednost (ANB), ubrzo je zajedno sa Pajković dospeo u središte jednog od najintrigantnijih javnih skandala u Crnoj Gori.

Krajem prošle godine, nakon što je Vukšić podneo ostavku zbog aferekoja je potresla politički i bezbednosni vrh države, isto je učinila i Pajković.

Usledio je otvoreni sukob: međusobne optužbe, krivične prijave, tvrdnje o ucenama i zloupotrebama, ali i gotovo svakodnevno prisustvo u medijima.

1/10 Vidi galeriju Mirjana Pajković Foto: Instagram/mirjana_pajkovic

Pajković je protiv Vukšića podnela tri krivične prijave, optužujući ga za neovlašćenu distribuciju eksplicitnih snimaka. Vukšić je, s druge strane, tvrdio da mu je Pajković u oktobru 2024. godine ukrala mobilni telefon, koji je kasnije zloupotrebljen.

Ono što je počelo kao kratak, gotovo duhovit odgovor u uličnoj anketi, preraslo je u višegodišnji konflikt sa ozbiljnim pravnim i političkim posledicama.

1/5 Vidi galeriju Da li je Mirjana Pajković najzgodnija političarka u regionu? Foto: Printscreen/Instagram

Snimak iz 2022. godine danas se deli uz dozu ironije, ali i kao podsetnik koliko se brzo privatni odnosi u vrhu državnih institucija mogu pretvoriti u javne skandale.