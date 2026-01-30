Slušaj vest

Poznati američki medij "Njujork post" objavio je tekst o aferi "eksplicitni snimci" u čijem se središtu našla bivša državna sekretarka u crnogorskom Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava Mirjana Pajković.

Na intimnim snimcima se pored Pajković navodno nalazi i bivši šef ANB Dejan Vukšić.

Dejan Vukšić je optužio Mirjanu Pajković, koja se nalazi na eksplicitnom snimku, da je povezana sa „Kavčanima“.

Oboje podneli ostavke, Pajković demantovala da je sama objavila intimne snimke

Oboje su podneli ostavke nakon što je intimni sadržaj postao viralan, uz brojne međusobne optužbe, krivične prijave, pa čak i pretnje sa fiksnog telefona iz kabineta predsednika Crne Gore Jakova Milatovića.

Mirjana Pajković demantovala je spekulacije da je sama objavila intimne snimke.

- Apsolutno ne bih pustila neke snimke na koje nisam, da tako kažem, ponosna, koje meni izazivaju jedan osećaj nelagodnosti. Dakle, to je apsolutno jedna maliciozna insinuacija. Da li bi iko od nas objavio snimak, pre svega, svog lica? Dakle, eto, otići ću do te granice. To apsolutno ne - rekla je Mirjana Pajković u podkastu "Sada i ovde" na Hajp televiziji.

Kako kaže, njeni snimci su se pojavili "baš u trenutku kad je počela javno da govori o nasilju moćnika nad njom".

"Ono što je vrlo simptomatično je da ti snimci dolaze u javnost, dolazi do jedne enormno velike distribucije tih snimaka, do jednog enormnog uznemiravanja javnosti mojim snimcima. Jer te snimke počinju da dobijaju ljudi koji niti to žele da dobiju, niti mene znaju, niti ih to zanima, niti su deo javnog života i koji se sami osećaju uznemirenim kako neko zna njihov broj da im to pošalje?", pita se Pjaković.

"I da mi se to dešava upravo u trenutku kada javno počinjem da govorim o nasilju moćnika nada mnom i kada pravnim putem pokušavam da se izborim za svoje prava. Mislim da je svima jasan zaključak" poručila je Mirjana Pajković.

Pajković objavila deo prepiske sa Vukšićem

U istaknutim objavama na Instagramu pod naslovom "PRETNJE", Mirjana Pajković je objavila deo navodne prepiske sa Vukšićem, kao i nekoliko kratkih snimaka razgovora sa, kako ona tvrdi, Vukšićem na kojima se čuje kako joj preti.

Na jednom od tih snimaka čuje se kako joj preti da "cela Crna Gora ima da vidi", misleći na kompromitujuće fotografije i snimke doskorašnje javne funkcionerke.

Pajković privukla pažnju javnosti objavama na društvenim mrežama

Tokom svog mandata u Ministarstvu, Pajković je vodila Direktorat za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda, a javnosti je bila poznata po svom otvorenom stavu o ulozi javnih ličnosti, posebno žena, u savremenoj politici.

Pored političkog angažmana, pažnju javnosti je privukla i načinom na koji se predstavljala na društvenim mrežama, posebno na Instagramu, gde je redovno delila fotografije modnih kombinacija i trenutaka iz svakodnevnog života.

Njene objave su često izazivale brojne reakcije i kontroverze, a Pajković je više puta isticala da politika i estetika ne moraju biti u sukobu.

Ona smatra da javne ličnosti imaju pravo na vidljivost i lično izražavanje, bez odustajanja od stereotipa i očekivanja nametnute skromnosti.

"Lepota ne mora biti skromna. Naprotiv, treba da zrači, sija i osvaja prostor energijom“, rekla je Pajković ranije, ističući da žene u javnom prostoru ne bi trebalo da se odreknu svog identiteta kako bi bile shvaćene ozbiljno.

Stavovi političarke izazvali podeljene reakcije

Posebnu pažnju privukle su i njene izjave da je lični izgled sastavni deo odgovornosti javne funkcije.

Prema njenim rečima, ljudi koji obavljaju javne dužnosti predstavljaju zajednicu iz koje dolaze, a njihov javni nastup, uključujući i izgled, nosi određenu poruku.

"Naš izgled je naš izlog. Ako neko ne vodi računa o sebi i svom javnom nastupu, postavlja se pitanje kako će se brinuti o drugima“, naglasila je Pajković, dodajući da javna funkcija podrazumeva stalnu izloženost kritikama i povećana očekivanja.

Njeni stavovi izazvali su podeljene reakcije, ali su otvorili širu debatu o granicama između privatnog i javnog, kao i o položaju žena u politici i javnom prostoru na Balkanu.