Postupajući po prijavi zaposlene u jednom prodajnom objektu, koja je navela da je na svom radnom mestu fizički napadnuta od strane nepoznatog ženskog lica, službenici Odeljenja bezbednosti Bar su u kratkom roku, identifikovali i locirali žensko lice osumnjičeno za krivično delo razbojnička krađa, saopšteno je iz Uprave policije.

Nakon izvršenog uviđaja, službenici Interventne jedinice policije su u kratkom roku, u naselju Bjeliši, locirali osumnjičeno lice Dž. H. (47) iz Bara. Prilikom pregleda kod imenovane je pronađena perika, novac u iznosu od 45 eura, kao i dve falsifikovane novčanice od po 50 eura, odštampane samo sa jedne strane.

Dž. H. je, kako se sumnja, navedeno krivično delo počinila na način što je u prodajnom objektu cigarete platila upotrebom falsifikovane novčanice u apoenu od 50 eura. Tom prilikom je, u nameri da zadrži prisvojene stvari i vraćeni kusur, zamahivala skalpelom u pravcu oštećene, kojom prilikom joj je oštetila dio garderobe.

- Nakon sprovedene kriminalističke obrade, policijski službenici su, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru, lišili slobode Dž. H., zbog sumnje da je počinila krivično delo razbojnička krađa - navode iz UP.