Slušaj vest

Postupajući po prijavi zaposlene u jednom prodajnom objektu, koja je navela da je na svom radnom mestu fizički napadnuta od strane nepoznatog ženskog lica, službenici Odeljenja bezbednosti Bar su u kratkom roku, identifikovali i locirali žensko lice osumnjičeno za krivično delo razbojnička krađa, saopšteno je iz Uprave policije.

Nakon izvršenog uviđaja, službenici Interventne jedinice policije su u kratkom roku, u naselju Bjeliši, locirali osumnjičeno lice Dž. H. (47) iz Bara. Prilikom pregleda kod imenovane je pronađena perika, novac u iznosu od 45 eura, kao i dve falsifikovane novčanice od po 50 eura, odštampane samo sa jedne strane.

Dž. H. je, kako se sumnja, navedeno krivično delo počinila na način što je u prodajnom objektu cigarete platila upotrebom falsifikovane novčanice u apoenu od 50 eura. Tom prilikom je, u nameri da zadrži prisvojene stvari i vraćeni kusur, zamahivala skalpelom u pravcu oštećene, kojom prilikom joj je oštetila dio garderobe.

- Nakon sprovedene kriminalističke obrade, policijski službenici su, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Baru, lišili slobode Dž. H., zbog sumnje da je počinila krivično delo razbojnička krađa - navode iz UP.

(Kurir.rs/Pobjeda)

Ne propustiteCrna GoraSEKS-AFERA STIGLA IZ CRNE GORE DO AMERIKE! Ceo region bruji o Mirjaninim eksplicitnim snimcima, postala glavna vest (FOTO)
Mirjana Pajković
Crna GoraPOSTOJE SUMNJE DA SE MILOŠ MEDENICA KRIJE OVDE! Raspisane TRI POTERNICE za osuđenim beguncem, sinom bivše predsednice Vrhovnog suda Vesne Medenice
medenica.jpg
Crna GoraMAJKA VUKLA DETE ZA KOSU PO KUĆI, A ONDA DOHVATILA NOŽ: Horor u Crnoj Gori
176365090717631285851759557119policija-crna-gora-fotorina.jpg
Crna GoraZA MILOŠEM MEDENICOM RASPISANA INTERPOLOVA POTERNICA! Crnogorske vlasti ne znaju gde se nalazi, sledi mu 10 GODINA ROBIJE!
2998737-6111-edit.jpg