Slušaj vest

Predsednik Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević saopštio je da ta stranka otkazuje podršku vladi crnogorskog premijera Milojka Spajića, a otkazuje se i podrška vlasti u Podgorici, koju predvodi gradonačelnik Saša Mujović.

RTCG navodi da je potvrđena ranija najava da će predstavnici te stranke u vladi, Milun Zogović i Maja Vukićević, podneti ostavke na funkcije u izvršnoj vlasti i dostaviti ih parlamentu.

Knežević je najavio da će razgovarati uskoro i sa liderom Nove srpske demokratije (NSD) Andrijom Mandićem o daljem delovanju koalicije "Za budućnost Crne Gore" (ZBCG).

"Klub poslanika DNP će predati u skupštinsku proceduru izmene i dopune Zakona i državljanstvu, kao i predlog zakona o državnim simbolima, kojima će se istorijska trobojka normirati kao narodna zastava", najavio je Knežević.

"DNP nije izdao nijedan princip"

On je poručio da u DNP nisu izdali nijedan princip.

"Mi smo od Spajića tražili da njegov kabinet podnese ovu inicijativu Skupštini Crne Gore. Spajić ni to nije želeo da uradi i jasno nam je poslao poruku da ne želi DNP u Vladi. Mi smo je prihvatili i jednoglasno doneli odluku da otkažemo podršku", rekao je Knežević.

Milan Knežević Foto: Antonio Ahel/ATAImages

Izrazio je spremnost da DNP učestvuje u radu radne grupa u parlamentu koja će se baviti ovim pitanjima.

Knežević je rekao da se pokušaj da se kroz navodnu ličnu, a ne institucionalnu saglasnost, sva ova pitanja prevedu u skupštinske radne grupe, jer je svima jasno da nikad ne bi došlo do konsenzusa svih političkih činilaca oko ovih pitanja, u stvari je eutanazija lingvističke većine i opravdanih zahteva srpskog naroda i svih građana koji su se na poslednjem popisu izjasnili da govore srpskim jezikom.

"DNP ostaje dosledna izbornoj volji naših članova, simpatizera i svih koji su nas podržavali sve ovo vreme. Nismo izdali nijedan princip, niti smo se zbog funkcija odrekli naše ideologije, i dokazali smo da je data reč obaveza i norma koju su devalvirali drugi, a DNP je sačuvao", kaže Knežević.

Foto: Facebook/Milan Knežević

"Funkcije po dubini su postavljene po profesionalizmu i meritokratiji, neka Milojko Spajić vidi šta će sa njima", kazao je Knežević.

On je podsetio da DNP i Nova srpska demokratija čine savez "Za budućnost Crne Gore".

Foto: Facebook/Milan Knežević

"Odnosi sa Mandićem će biti prijateljski, ali zadužen sam da razgovaram sa Mandićem o budućnosti koalicije. Malo je neobično da deo koalicije bude u vladi, a deo ne", kazao je Knežević.

Opozicija i u Podgorici i u Skupštini Crne Gore

On je naglasio da će DNP nastupati kao opozicija i u Podgorici i u Skupštini Crne Gore.

Milojko Spajić Foto: AP Ebrahim Noroozi

Pojasnio je da je odluka da se otkaže podrška premijeru i vladi doneta jednoglasno.

Knežević navodi da je pitanje i zašto nije smenjen direktor policije, nakon bekstva okrivljenog šefa kriminalne grupe Miloša Medenice.

Miloš Medenica Foto: screenshot Youtube/ Vijesti Online

"Pitanje je gde je bilo 620 policajaca kad je bežao sin Vesne Medenice. Na Dobrakovu sam juče pretresen i tražili su mi da otvorim gepek da vide vozim li Medenicu", kazao je Knežević.

1/7 Vidi galeriju Crnogorska policija uhapsila Milana Kneževića na protestu u Botunu Foto: Ustupljene fotografije/Balša Janković

Sednica Predsedništva Demokratske narodne partije na kojoj su funkcioneri te stranke Maja Vukićević i Milun Zogović podneli ostavke na funkcije u izvršnoj vlasti, održana je danas u Podgorici.

Ispred prostorija DNP okupio se deo građana Zete, poručujući da su tu da podrže politiku čelnika stranke Milana Kneževića.

Andrija Mandić Foto: EPA Boris Pejovic

Njihov predstavnik Dimitrije Raičković rekao je novinarima ispred sedišta DNP da su se okupili da daju podršku časnim i čestitim političarima, što je danas redak slučaj.

"Milan Knežević, Milun Zogović, Maja Vukićević su časni ljudi koji drže svoju reč", rekao je Raičković, tvrdeći da je danas u Crnoj Gori na sceni veliki kriminal.

1/6 Vidi galeriju Crnogorska policija hapsi meštane zetskog sela Botun koji se protive izgradnji postrojenja za prečišćavanje voda Foto: screenshot RTCG

On je rekao da nastavljaju borbu protiv izgradnje postrojenja u Botunu.

"Na protestima smo, nastavljamo. Ako treba, 365 dana. Nas policija posebno drži, a Medenica je pobegao. Da je Medenica bio iz Botuna, odavno bi bio uhapšen", rekao je Raičković.

Knežević je kratko napustio sednicu i zahvalio okupljenim građanima na dolasku.