"TRAŽILI DA OTVORIM GEPEK DA VIDE VOZIM LI MEDENICU" Knežević: "Gde je bilo 620 policajaca kad je bežao?", DNP napušta vladu "Pričaću s Mandićem, malo čudno..."
Predsednik Demokratske narodne partije (DNP) Milan Knežević saopštio je da ta stranka otkazuje podršku vladi crnogorskog premijera Milojka Spajića, a otkazuje se i podrška vlasti u Podgorici, koju predvodi gradonačelnik Saša Mujović.
RTCG navodi da je potvrđena ranija najava da će predstavnici te stranke u vladi, Milun Zogović i Maja Vukićević, podneti ostavke na funkcije u izvršnoj vlasti i dostaviti ih parlamentu.
Knežević je najavio da će razgovarati uskoro i sa liderom Nove srpske demokratije (NSD) Andrijom Mandićem o daljem delovanju koalicije "Za budućnost Crne Gore" (ZBCG).
"Klub poslanika DNP će predati u skupštinsku proceduru izmene i dopune Zakona i državljanstvu, kao i predlog zakona o državnim simbolima, kojima će se istorijska trobojka normirati kao narodna zastava", najavio je Knežević.
"DNP nije izdao nijedan princip"
On je poručio da u DNP nisu izdali nijedan princip.
"Mi smo od Spajića tražili da njegov kabinet podnese ovu inicijativu Skupštini Crne Gore. Spajić ni to nije želeo da uradi i jasno nam je poslao poruku da ne želi DNP u Vladi. Mi smo je prihvatili i jednoglasno doneli odluku da otkažemo podršku", rekao je Knežević.
Izrazio je spremnost da DNP učestvuje u radu radne grupa u parlamentu koja će se baviti ovim pitanjima.
Knežević je rekao da se pokušaj da se kroz navodnu ličnu, a ne institucionalnu saglasnost, sva ova pitanja prevedu u skupštinske radne grupe, jer je svima jasno da nikad ne bi došlo do konsenzusa svih političkih činilaca oko ovih pitanja, u stvari je eutanazija lingvističke većine i opravdanih zahteva srpskog naroda i svih građana koji su se na poslednjem popisu izjasnili da govore srpskim jezikom.
"DNP ostaje dosledna izbornoj volji naših članova, simpatizera i svih koji su nas podržavali sve ovo vreme. Nismo izdali nijedan princip, niti smo se zbog funkcija odrekli naše ideologije, i dokazali smo da je data reč obaveza i norma koju su devalvirali drugi, a DNP je sačuvao", kaže Knežević.
"Funkcije po dubini su postavljene po profesionalizmu i meritokratiji, neka Milojko Spajić vidi šta će sa njima", kazao je Knežević.
On je podsetio da DNP i Nova srpska demokratija čine savez "Za budućnost Crne Gore".
"Odnosi sa Mandićem će biti prijateljski, ali zadužen sam da razgovaram sa Mandićem o budućnosti koalicije. Malo je neobično da deo koalicije bude u vladi, a deo ne", kazao je Knežević.
Opozicija i u Podgorici i u Skupštini Crne Gore
On je naglasio da će DNP nastupati kao opozicija i u Podgorici i u Skupštini Crne Gore.
Pojasnio je da je odluka da se otkaže podrška premijeru i vladi doneta jednoglasno.
Knežević navodi da je pitanje i zašto nije smenjen direktor policije, nakon bekstva okrivljenog šefa kriminalne grupe Miloša Medenice.
"Pitanje je gde je bilo 620 policajaca kad je bežao sin Vesne Medenice. Na Dobrakovu sam juče pretresen i tražili su mi da otvorim gepek da vide vozim li Medenicu", kazao je Knežević.
Sednica Predsedništva Demokratske narodne partije na kojoj su funkcioneri te stranke Maja Vukićević i Milun Zogović podneli ostavke na funkcije u izvršnoj vlasti, održana je danas u Podgorici.
Ispred prostorija DNP okupio se deo građana Zete, poručujući da su tu da podrže politiku čelnika stranke Milana Kneževića.
Njihov predstavnik Dimitrije Raičković rekao je novinarima ispred sedišta DNP da su se okupili da daju podršku časnim i čestitim političarima, što je danas redak slučaj.
"Milan Knežević, Milun Zogović, Maja Vukićević su časni ljudi koji drže svoju reč", rekao je Raičković, tvrdeći da je danas u Crnoj Gori na sceni veliki kriminal.
On je rekao da nastavljaju borbu protiv izgradnje postrojenja u Botunu.
"Na protestima smo, nastavljamo. Ako treba, 365 dana. Nas policija posebno drži, a Medenica je pobegao. Da je Medenica bio iz Botuna, odavno bi bio uhapšen", rekao je Raičković.
Knežević je kratko napustio sednicu i zahvalio okupljenim građanima na dolasku.
"Mi držimo reč, borićemo se za sve principe za koje smo se borili i do sad, uključujući i kolektor u Botunu. Nastavite borbu, a podršku ćete uvek imati u DNP", rekao je Knežević.
(Kurir.rs/RTCG)