Pošto je nezapamćena afera sa eksplicitnim snimcima potresla temelje bezbednosnog sektora Crne Gore i dovela do ostavki na najvišem nivou, advokatica Mirjana Pajković iznosi šokantne detalje o pozadini sukoba sa Dejanom Vukšićem. Iako su oboje napustili svoje funkcije krajem januara, Pajkovićeva otkriva da se brutalni pritisci, pretnje iz samog vrha države i pokušaji njene potpune diskreditacije kao majke i profesionalca nastavljaju, dok institucije i dalje ćute pred dokazima koje poseduje.

Mirjana Pajković Foto: Kurir, Instagram/mirjana_pajkovic

Naveli ste da su pretnje stizale iz samog vrha bezbednosnog sektora i kabineta predsednika. Možete li precizirati o čemu se radi i posedujete li dokaze za te navode?

„Bila sam izložena pretnjama da mi neće biti života i mesta u Crnoj Gori i da će Crna Gora videti moj privatni život. Srećom sam napravila taj audio-snimak, inače mislim da mi niko ne bi verovao, s obzirom na to da mi je pretnja dolazila od prvog čoveka za bezbednost i odbranu u službi predsednika države“.

Dejan Vukšić Mirjana Pajković
Foto: Youtube/ RTCG - Zvanični kanal, Instagram/mirjana_pajkovic, Shutterstock/BUTENKOV ALEKSEI

Izjavili ste da „zakon nije jednak za sve“. Na koga konkretno mislite kada kažete da su institucije zakazale u Vašem slučaju?

„Mislim da bi zakon trebalo da se primenjuje strože prema nosiocima javnih funkcija, jer ukoliko vam oni koji raspolažu autoritetom moći u državi prete da vam neće biti mesta i života, onda su te pretnje ozbiljnije nego ako ih uputi običan građanin. U ovom slučaju je za sada definitivno izostala brza reakcija nadležnih organa koji su bili blaži prema nosiocu funkcije Dejanu Vukšiću, pa on do današnjeg dana nije ni saslušan u tužilaštvu. Tražila sam meru bezbednosti – zabranu prilaska, koja do sada nije određena.“

Kakav odgovor očekujete od tužilaštva, s obzirom na to da su u aferu upleteni i drugi visoki funkcioneri?

„Očekujem da država pokaže da je jača od onih koji nekontrolisano, nemilosrdno i uporno vrše krivično delo distribucijom spornih sadržaja. Oni na taj način pokušavaju da me dovedu do potpunog uništavanja mentalnog zdravlja i naruše kvalitet života mojoj porodici, koja nema nikakvu odgovornost niti krivicu za sva ova dešavanja“.

Mirjana Pajković
Foto: Instagram

S obzirom na Vašu poziciju u Ministarstvu ljudskih prava, smatrate li da je ovaj skandal tempiran kako bi se zaustavili određeni procesi na kojima ste radili?

„Radila sam na pripremi i javnoj prezentaciji sva četiri zakona koji štite ljudska prava i slobode u Crnoj Gori, a koji su deo evropske agende. Javno sam istupala u odbrani prava ranjivih kategorija društva i progresivnih standarda savremenih demokratskih društava. Kroz moj slučaj se, ipak, pokazalo da su žene jako nezaštićena kategorija i da još uvek nismo uradili dovoljno na zaštiti osnovnih ljudskih prava – prava na privatnost. Znam da slična iskustva prolaze mnoge porodice, ali s obzirom na to da sam javnosti poznata, kroz mene se reflektuje sve ono što druge žrtve prolaze. Tome se mora stati na put“.

Mirjana Pajković
Foto: Instagram

Kako podnosite viralnost snimka i linč koji ne prestaje?

„Konstantno mi se dešava uznemiravanje preko Viber-a i WhatsApp-a. Sve redovno prijavljujem policiji, koja je u ovom trenutku posvetila dodatnu pažnju celom procesu. Pokušaj poništavanja mene kao majke je najjezivija poruka koju sam dobila. Imala sam mnogo teških i izazovnih situacija u životu, ali ovo smatram brutalnim navođenjem na samoubistvo.“

Crnogorsku političku scenu potresa nezapamćen skandal nakon što su u javnost procureli eksplicitni snimci Mirjane Pajković, dojučerašnje državne sekretarke u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava. Afera je poprimila razmere državnog skandala jer je u nju direktno upleten i Dejan Vukšić, bivši šef Agencije za nacionalnu bezbednost (ANB) i do skorašnji savetnik predsednika Crne Gore.

Kurir.rs/ K1

Mirjana Pajković
Mirjana Pajković
Mirjana Pajković Dejan Vukšić Božo Dobriša
6111.jpg
Dejan Vukšić Mirjana Pajković
Mirjana Pajković