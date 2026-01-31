Slušaj vest

Advokat Vladan Bojić ocenio je da se u slučaju bekstva Miloša Medenice javnost gura u pogrešan pravac, tražeći krivca kroz političku i medijsku galamu, dok je suština u duboko oslabljenom sistemu.

Bojić je kazao da se država skliznula u, kako je rekao, „nušićevski narativ“, u kojem svi traže izgovore, a niko ne preuzima odgovornost.

„Pravo pitanje nije zašto je pobegao, već kako bezbednosne službe nijesu znale da će pobeći. Snaga pravne države ne meri se time da li je neko pobegao, već da li se utvrdi ko je to omogućio“, naglasio je Bojić.

Prema njegovom mišljenju, u ovom slučaju mogu biti aktivne preživele mreže bivšeg sistema, koje su se prilagodile novim političkim okolnostima i moguće povezale sa novim strukturama moći.

Bojić je istakao da fokus mora biti na razotkrivanju mehanizma bekstva, a ne na puko pronalaženje bjegunca, jer će se u suprotnom isti scenario ponavljati.

Komentarišući neuobičajenu situaciju da se advokat mesecima ne čuje sa svojim branjenikom pred presudu, Bojić je kazao da to jeste neobično, ali da mogu postojati razlozi koji će tek biti razašnjeni.

„Ako se sada ne dođe do pune istine, šalje se poruka da je sistem slab, a to je najveći poklon organizovanom kriminalu“, zaključio je Bojić.

Policija nastavlja potragu za osuđenim Milošem Medenicom

Policija Crne Gore nastavlja potragu za osuđenim beguncem Milošem Medenicom, sinom bivše predsednice Vrhovnog suda Vesne Medenice, koja je takođe osuđena.

Iako se tvrdilo da Miloš Medenica nije napustio Crnu Goru, za njim je pored lokalne i nacionalne za manje od 24 sata raspisana i međunarodna poternica.