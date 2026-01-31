Slušaj vest

Crnu Goru danima drma afera u kojoj je pored Mirjane Pajković, glavni akter Dejan Vukšić, sada već bivši direktor Agencije za nacionalnu bezbednost i nekadašnji savetnik predsednika Jakova Milatovića.

Oboje su nakon skandala podneli ostavke na državne funkcije. Prvo je to učinio Vukšić, krajem prošle godine posle tri krivične prijave Mirjane Pajković. A prošlog petka i Mirjana Pajković je podnela ostavku na mestu direktorke Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava Crne Gore.

Mirjana Pajković bila je gost emisije "Puls Srbije Vikend" kod voditeljke Krune Une Mitrović, i tom prilikom otkrila nove detalje afere koja je uzdrmala region:

- Ja ne mogu da utičem na izveštavanja portala, ali ovo nije seks skandal, već bezbednonosi problem koji je digitalnog karaktera. Ovo je sajber kriminal i ovo je jedan akat na prava koja se garantuje ustavom. Ovo je nešto što treba da zainteresuej svakog pojedinca i porodicu, jer živimo u takvom vremenu. Živimo u eri gde naša maloletna deca snimaju neprijatne situacije i scene nasilja, što postaje posle viralno na društvenim mrežama - kaže Pajković i dodaje da su njena deca upućena:

- Moja deca su dobro, vide da postoji problem, moj bivši suprug je osudio pokušaj moje likvidacije političke. Ja sam ostavku podnela kao čin ličlne odgovornosti da rasteretim instituciju koju predstavljam i to možda jeste dobro. U tom zakonskom smislu nisu postojali elementi za moje razrešenja.

"Živela sam u strahu"

Pajković kaže da je živela u strahu više od godinu dana i tri meseca, upravo zbog toga što joj je jedan od najvećih funkcionera pretio;

- I sami znate kolika je kocentracija moći tih institucija. Živela sam u strahu i smatram da je nedopustivo da bilo koji građanin i građanka živi u strahu od nekih funkcionera i njihove moći. Smatram da su na tim pozicijama da nas štite. Ja ne smem da tvrdim niti da bilo koga osudim, svesna sam težine svojih reči. Imam sumnju da su snimci došli sa te strane, ali to možda nije tako, e onda je to državni problem gde su državne institucije na testu. Ja sam podnela više krivičnih prijava, zahvaljujući snazi medija.

"Predsednik države je bio upućen"

Pajković tvrdi da je predsednik Crne Gore, Jakov Milatović, bio upućen u sva dešavanja, ali da nije stao u njenu zaštitu na samom početku:

- Očekivala sam podršku od njega. Ovo može da se desi nekom njegovom članu porodice, jer su bliski sa funkcionerima. Oni funkcioneri koji su birani glasom naroda, dužni su da imaju empatije. Taj čovek je mene upoznao i mi smo se sretali na konferencijama, on je bio rečit u zaštiti ljudskih prava - kaže Pajković i dodaje:

- Pre svega sam ga u jednom ljudskom smislu zamolila. Obavešten je da postoji problem. Iz srca kabineta predsednika države su stigle pretnje. To su bile reči: Neće ti biti života u Crnoj Gori, neće ti biti mesta ovde. Progonio me čovek koji je imao moći u državi. Ćutanje predsednika je nešto što njega kompromituje, on je bio dužan da podrži svaku ženu da prijavi nasilje. Bar da je ohrabio policiju i organe pravosuđa. Mislim da je tužilaštvo zakasnilo. U proteklih nedelju dana smo imali prijava za još ovakvih krivičnih dela.

Dodaje i da je trpela nasilje koje je prećutala, što smatra ozbiljnom greškom. Navodi da ko god uputi pretnje nekom, sporvešće istu kad tad:

- Ja sam stvarno mislila da će distanciranje doneti mir. Prvi put kad sam se obratila instituciji, jasno mi je stavljeno doznanje svega onohga čime mi je on pretio i sve njegove izjave koje su nakon toga usledile. Povezivanje mene sa kriminalnim grupama, sa kavačkim klanom na primer. Smatram da je to bio pokušaj ataka na samu vladu. Ne osećam se bezbedno i ne znam šta svemože da desi.

