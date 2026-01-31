Slušaj vest

Mirjana Pajković, bivša direktorka Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava Crne Gore, našla se u centru skandala, kada su njeni eksplicitni snimci završili u javnosti. Ona je nakon toga pdonela ostavku na mestu direktora, što je učinio i Dejan Vukšić.

Mirjana Pajković bila je gost emisije "Puls Srbije vikend" kod Krune Une Mitrović i tom prilikom govorila o aferi koja je uzdrmala region:

"Predsednik države je bio upućen"

Pajković tvrdi da je predsednik Crne Gore, Jakov Milatović, bio upućen u sva dešavanja, ali da nije stao u njenu zaštitu na samom početku:

- Očekivala sam podršku od njega. Ovo može da se desi nekom njegovom članu porodice, jer su bliski sa funkcionerima. Oni funkcioneri koji su birani glasom naroda, dužni su da imaju empatije. Taj čovek je mene upoznao i mi smo se sretali na konferencijama, on je bio rečit u zaštiti ljudskih prava - kaže Pajković i dodaje:

- Pre svega sam ga u jednom ljudskom smislu zamolila. Obavešten je da postoji problem. Iz srca kabineta predsednika države su stigle pretnje. To su bile reči: Neće ti biti života u Crnoj Gori, neće ti biti mesta ovde. Progonio me čovek koji je imao moći u državi. Ćutanje predsednika je nešto što njega kompromituje, on je bio dužan da podrži svaku ženu da prijavi nasilje. Bar da je ohrabio policiju i organe pravosuđa. Mislim da je tužilaštvo zakasnilo. U proteklih nedelju dana smo imali prijava za još ovakvih krivičnih dela. Čak je i Nju Jork tajms preneo da je izostala reakcija Crne Gore.

Kaže da svaki građanin Crne Gore treba da bude uznemiren, jer je savetnik predsednika države, kako tvrdi, izjavio da je došao do kompromitujućeg materijala, zbog čega je Mirjana i podnela krivičnu prijavu.

Povezivanje sa kriminalnim grupama

Dodaje i da je trpela nasilje koje je prećutala, što smatra ozbiljnom greškom. Navodi da ko god uputi pretnju, sprovešće istu kad tad:

- Ja sam stvarno mislila da će distanciranje doneti mir. Prvi put kad sam se obratila instituciji, jasno mi je stavljeno doznanje svega onoga čime mi je on pretio i sve njegove izjave koje su nakon toga usledile. Povezivanje mene sa kriminalnim grupama, sa kavačkim klanom na primer. Smatram da je to bio pokušaj ataka na samu vladu. Ne osećam se bezbedno i ne znam šta sve može da desi - kaže Pajković i dodaje:

- Tužilaštvo je insitiralo da saslušanje bude 1. februara ali je Vukšić to pomerio. Ovde nije bitna sama sadržina snimaka, već je bitan cilj. Ja ne mislim da ovo radi jedna osoba. O tome su izveštavali svetski mediji. Mislim da je ogorčen jer je bio diskvalifikovan. Mislim da pokušava da diskredituje mene kao relevantnu osobu. Ja sam krivičnu prijavu podnela u petak uveče, a u nedelju su moji snimci krenuli da se objavljuju.

Priznaje da su je ljudi iz intelektualnih krugova obavestili o snimcima:

- Važno je da sve žene koje trpe nasilje to prijave. I zbog moje profesije sam dužna da izađem sa stavom. To nije funkcija za koju je dovoljan krevet, potrebno je ozbiljno iskustvo, staž. To je nepolitička funkcija, ali je predlaže predsednik države.

