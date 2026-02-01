Slušaj vest

Crnu Goru danima drma afera u kojoj je pored Mirjane Pajković, glavni akter Dejan Vukšić, sada već bivši direktor Agencije za nacionalnu bezbednost i nekadašnji savetnik predsednika Jakova Milatovića.

Oboje su nakon skandala podneli ostavke na državne funkcije. Prvo je to učinio Vukšić, krajem prošle godine posle tri krivične prijave Mirjane Pajković. A prošlog petka i Mirjana Pajković je podnela ostavku na mestu direktorke Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava Crne Gore.

Mirjana Pajković bila je gost emisije "Puls Srbije Vikend" kod voditeljke Krune Une Mitrović, i tom prilikom otkrila nove detalje afere koja je uzdrmala region:

"Povezuju me sa kavačkim klanom"

- Trpela sam i prećutala nasilje koje mi se desilo i tu sam napravila veliku grešku. Apelujem na sve žene, ako vam neko uputi ozbiljnu pretnju taj neko će to sprovesti u delo kad tad. Mislila sam da će distanciranje od te osobe meni doneti mir, međutim prvi put kada sam se obratila toj instituciji koju je Vukšić predstavljao jasno mi je bilo stavljeno do znanja sve ono čime mi je on pretio i sve njegove izjave koje su nakon toga usledile tj. povezivanje mene sa kriminalnim grupama i slično. Poslednju krivičnu prijavu sam podnela u petak veče i već u nedelju su počeli da se objavljuju ti snimci - rekla je Mirjana i dodala:

Foto: Kurir Televizija

"Pokušaj degradacije Vlade"

Pajković tvrdi da su, s obzirom na to koliki se odjek napravio oko skandala, o ovome izveštavali svetski, britanski i njujorkški mediji.

- Smatram da je povezivanje mene sa kavačkim klanom bio pokušaj napada na samu Vladu i diskreditacije iste jer on nije smeo tu rečenicu da izgovori pa sve i da je raspolagao tom informacijom jer znamo kako funkcioniše sistem bezbednosti o nečijem statusu operativno interesantnog lice može da govori samo uprava policije i to samo u sklopu istrage. Ne osećam se bezbedno i bojim se jer ne znam šta bi sve moglo da mi se desi upravo zbog toga što je Tužilaštvo insistiralo da saslušanje bude u ponedeljak međutim Vukšić je tražio da bude odloženo tek za 11. februar - kaže Mirjana i dodaje:

Foto: Kurir Televizija

"Izostala reakcija predsednika Crne Gore"

Kako tvrdi Pajković, cilj objavljenih snimaka je diskreditacija nje i njenog položaja.

- Ovde se sada akcenat ne stavlja na sadržinu ovih snimaka nego na cilj, a cilj je taj da meni nema života u Crnoj Gori i da se diskreditujem. Naravno da ne mislim da sve ovo radi jedna samo jedna osoba jer vidimo svi koliki se odjek napravio i da su o ovome izveštavali svetski, britanski i njujorkški mediji i da je ovo poprimilo jedan zaista široki aspekat. Vrlo važna rečenica koju je preneo "New York Post" je to da je izostala reakcija predsednika države Crne Gore i to je ono što bi svako trebalo da se zapita kada bira predstavnika države.

Mirjana Pajković na Kurir televiziji otkriva nove detalje afere! Izvor: Kurir televizija

