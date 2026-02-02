Slušaj vest

Crnu Goru danima drma afera u kojoj je pored Mirjane Pajković, glavni akter Dejan Vukšić, sada već bivši direktor Agencije za nacionalnu bezbednost i nekadašnji savetnik predsednika Jakova Milatovića.

Oboje su nakon skandala podneli ostavke na državne funkcije. Prvo je to učinio Vukšić, krajem prošle godine posle tri krivične prijave Mirjane Pajković. A prošlog petka i Mirjana Pajković je podnela ostavku na mestu direktorke Direktorata za unapređenje i zaštitu ljudskih prava i sloboda u Ministarstvu ljudskih i manjinskih prava Crne Gore.

Mirjana Pajković bila je gost emisije "Puls Srbije Vikend" kod voditeljke Krune Une Mitrović, i tom prilikom otkrila nove detalje afere koja je uzdrmala region.

"Ne pokušavam da se opravdam"

Kroz moju funkciju koju sam obavljala apelujem na sve žene koje su žrtve nasilja ovakvih krivičnih dela da progovore, rekla je Mirjana.

- Saznala sam od intelektualnih krugova da su se na internetu pojavili snimci i počeli su moji bliski ljudi da me obaveštavaju da su počeli da dobijaju poruke, neki su čak hteli da svedoče u ovim postupcima i ovim putem im se zahvaljujem. Ovaj moj javni nastup i govor radim sa pola duše i jako je bitno da kroz moju javnu funkciju koju sam obavljala progovore sve žene koje su žrtve nasilja ovakvih krivičnih dela - rekla je Mirjana i dodala:

Mirjana Pajković Foto: Kurir Televizija

"Samo se meni isključivo pravi šteta"

Pajković tvrdi da ljudi koji nisu spremni na ovoliku količinu moći koju dobiju na funkcijama često ne vide tu drugu stranu oštrice.

- U trenutku kada je gospodin Vukšić od mene zatražio uslugu svedočenja u postupku ja 10 meseci nisam bila u kontaktu sa njim. To je trebalo da bude svedočenje koje njemu donosi interes u postupku koje mene degradira i tu se onda šalje jedna vrlo opasna poruka a to je da moćnici ne razumeju kada im kažete ne. Smatram da određeni ljudi koji nisu spremni na ovoliku količinu moći koju dobiju na funkcijama ne vide tu drugu stranu i s obzirom na to kako mi je pretio sumnjam i plašim se da je on došao u posed mojih privatnih trenutaka iz mog života nezakonito koji nemaju veze sa njim.

"Najgori sudski epilog za Crnu Goru"

Kako je Mirjana istakla, plaši se da su njeni snimci iz privatnih trenutaka njenog života došli u pogrešne ruke.

- Podnešene su prijave zbog ugrožavanja sigurnosti, ucene, zbog zloupotrebe službenog položaja i zbog neovlašćene distribucije privatnih snimaka. Očekujem da će policija svemu ovome ući u trag i da će se dobiti sudski epilog jer bi i za Crnu Goru i bilo koju drugu državu bilo mnogo loše da se prođe bez sudskog epiloga pa da onda sudu u Strazburu dođe tužba da država građaninu nije omogućila ustavom zagarantovano pravo - kaže Mirjana i dodaje:

Mirjana Pajković Foto: Kurir Televizija

"Svakodnevno me zlostavljaju porukama"

- Jedva čekam sudski proces i saslušanje u tužilaštvu i policiji ću lično da predam svoj telefon kako bi oni pratili to ekstremno zlostavljanje prema meni i prosto sad ta mašinerija dolazi na uvid tih sadržaja koja se ekstremno angažovala i mene zlostavlja preko mog broja telefona. Uznemiravaju me razni strani brojevi iz Hrvatske, BiH i Crne Gore i nonstop mi šalju poruke koje su uznemirujućeg karaktera i koje ne želim da čitam.

Mirjana Pajković o aferi o kojoj bruji ceo region: "Svakodnevno me zlostavljaju porukama" Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs