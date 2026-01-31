Slušaj vest

Podgorička policija podnela je krivičnu prijavu protiv Mirjane Pajković zbog prinude. Ona se sumnjiči da je izvršila krivično delo prinuda na račun Dejana Vukšića.

"Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica – Stanice kriminalističke policije za suzbijanje imovinskog kriminaliteta postupali su po prijavi koju je oštećeni D.V. iz Kotora podneo policiji krajem marta 2025. godine, te su, nakon preduzetih policijsko-tužilačkih mera i radnji, protiv ženskog lica M.P. (36) iz Podgorice podnijeli krivičnu prijavu", saopšteno je iz Uprave policije.

Naime, nakon preduzetih policijsko-tužilačkih mera i radnji, sprovedene kriminalističke obrade, te izvršene analize svih prikupljenih dokaza, policijski službenici su, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, podneli krivičnu prijavu protiv lica M.P. zbog sumnje da je počinila krivično delo prinuda, na štetu lica D.V.

"Osnovano se sumnja da je M.P. navedeno krivično delo počinila na način što je 10.10.2024. godine, bez saglasnosti oštećenog, uzela njegov mobilni telefon, nakon čega je sa istog uređaja poslala više uvredljivih fotografija i poruka licima poznatim oštećenom, stvarajući lažan utisak da navedene poruke i fotografije šalje lično oštećeni D.V., čime je narušila njegov ugled i privatnost", navodi se u saopštenju.

Nakon navedenog događaja, oštećeni je telefonskim putem kontaktirao M.P. i tom prilikom joj uputio reči uvredljivog sadržaja, koje je M.P., u nameri da ih iskoristi kao sredstvo pritiska i prinude, tajno audio-snimila. M.P. je potom navedeni audio-snimak 20.03.2025. godine, putem aplikacije „Signal“, dostavila oštećenom, uz reči preteće sadržine i izričit zahtev da odustane od kandidature za poziciju sudije Ustavnog suda, čime je kod oštećenog izazvala osećaj straha i pritiska.