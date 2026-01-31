Slušaj vest

Podgorička policija podnela je krivičnu prijavu protiv Mirjane Pajković zbog prinude. Ona se sumnjiči da je izvršila krivično delo prinuda na račun Dejana Vukšića.

"Policijski službenici Odeljenja bezbednosti Podgorica – Stanice kriminalističke policije za suzbijanje imovinskog kriminaliteta postupali su po prijavi koju je oštećeni D.V. iz Kotora podneo policiji krajem marta 2025. godine, te su, nakon preduzetih policijsko-tužilačkih mera i radnji, protiv ženskog lica M.P. (36) iz Podgorice podnijeli krivičnu prijavu", saopšteno je iz Uprave policije.

Naime, nakon preduzetih policijsko-tužilačkih mera i radnji, sprovedene kriminalističke obrade, te izvršene analize svih prikupljenih dokaza, policijski službenici su, po nalogu državnog tužioca u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici, podneli krivičnu prijavu protiv lica M.P. zbog sumnje da je počinila krivično delo prinuda, na štetu lica D.V.

"Osnovano se sumnja da je M.P. navedeno krivično delo počinila na način što je 10.10.2024. godine, bez saglasnosti oštećenog, uzela njegov mobilni telefon, nakon čega je sa istog uređaja poslala više uvredljivih fotografija i poruka licima poznatim oštećenom, stvarajući lažan utisak da navedene poruke i fotografije šalje lično oštećeni D.V., čime je narušila njegov ugled i privatnost", navodi se u saopštenju.

Nakon navedenog događaja, oštećeni je telefonskim putem kontaktirao M.P. i tom prilikom joj uputio reči uvredljivog sadržaja, koje je M.P., u nameri da ih iskoristi kao sredstvo pritiska i prinude, tajno audio-snimila. M.P. je potom navedeni audio-snimak 20.03.2025. godine, putem aplikacije „Signal“, dostavila oštećenom, uz reči preteće sadržine i izričit zahtev da odustane od kandidature za poziciju sudije Ustavnog suda, čime je kod oštećenog izazvala osećaj straha i pritiska.

Kurir.rs/RTCG

Ne propustiteCrna Gora"NEMA TI ŽIVOTA U CRNOJ GORI!" Mirjana Pajković u strahu za svoju bezbednost, pomenula i KAVAČKI KLAN: Predsednik me nije podržao, pretnje stigle iz kabineta
Mirjana Pajković
Crna Gora"POKUŠANA JE LIKVIDACIJA, MOJA DECA VIDE DA POSTOJI PROBLEM!" Mirjana Pajković na Kurir televiziji otrkiva nove detalje afere: Živela sam u strahu!
Mirjana Pajković Dejan Vukšić
Crna Gora"NAVODE ME NA SAMOUBISTVO"! MIRJANA PAJKOVIĆ: Imam snimak pretnji iz kabineta predsednika Milatovića! Novi detalji afere "EKSPLICITNI SNIMCI"
Mirjana Pajković 1.jpg
Crna Gora"NEKAD JOJ JE BIO OMILJENI VLADAR CRNE GORE": Mirjana Pajković odgovorom u uličnoj anketi iz 2022. godine najavila SKANDAL koji je uzdrmao državu (FOTO/VIDEO)
Mirjana Pajković