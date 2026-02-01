Slušaj vest

U Kotoru su sinoć uhapšene tri osobe, a zaplijenjen je koakin, heroin i ekstazi.

"U mestu Radanovići, policijski službenici su kontrolisali i iz saobraćaja isključili vozača R.B. (43), državljanina Republike Hrvatske, sa boravkom u Tivtu, koji je odbio da se podvrgne ispitivanju na prisustvo psihoaktivnih supstanci u organizmu. Tom prilikom kontrolisan je i saputnik u vozilu S.V. (43), državljanin Republike Srbije, sa boravkom u Tivtu, kod kojeg su pronađene dvije kesice sa sadržajem 15 tableta žute i ljubičaste boje, nalik na sintetičku drogu ekstazi, kao i jedna pvc kesica sa sadržajem opojne droge heroin", kaže se u saopštenju.

Vozač R.B. je lišen slobode zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, dok je S.V. lišen slobode zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga.

"Takođe, u mestu Radanovići kontrolisan je i vozač N.V. (39) iz Kotora, koji je upravljao vozilom bez registarskih oznaka i odbio da se podvrgne testiranju na prisustvo psihoaktivnih supstanci u organizmu. Kod njega su tom prilikom pronađene dve pvc kesice sa sadržajem opojnih droga kokain i heroin", navodi se.