Slušaj vest

Idealno mesto za druženje sa kućnim ljubimcima u Nikšiću jeste Trebjesa.

Na svega nekoliko minuta od centra grada, ovo izletište poznato je po livadama, šumovitim stazama i potocima, gde psi mogu slobodno da trče i istražuju prirodu. Međutim, zimski dan pod Trebjesom donio je nesvakidašnji prizor. Uz pse i njihove vlasnike, izletištem je šetao i neobičan četvoronožac – vijetnamsko prase, na povocu, što je izazvalo pažnju brojnih izletnika, a poznavaocima faune bilo je jasno o kojoj vrsti je reč.

Prase je mirno hodalo uz vlasnika, bez ikakvih ispada ili agresije. Nakon kratkog upoznavanja, otkrilo se da su vlasnici ovog ljubimca turisti iz Italije – porodica Oricio iz okoline Breše, a njihov ljubimac zove se Kili.

Vlasnica Elisa kazala je da je Kili dio porodice već tri godine.

- Veoma je pametan i čist. Pitome je naravi i izuzetno privržen, iako može biti oprezan prema neznancima. Naviknut je na život sa ljudima i izuzetno je poslušan – istakla je ona.

Iako se ova vrsta na Balkanu uzgaja i zbog mesa, za porodicu Oricio Kili je mnogo više od toga – ravnopravan član porodice, koji sa njima putuje i otkriva nove krajeve.

- Svuda ga vodimo sa sobom, tako da Kili ima zavidnu kilometražu. Zabavan, pametan i obožavan, tako bi ukratko mogao da se opiše naš Kili – ističe Elisa.

 Kurir.rs/Dan.me

Ne propustiteDruštvoDUNJA IZ ČAČKA JE UČENICA CARICA! Dobila zadatak da nacrta tatu i komšije, a evo šta je uradila - svi umiru od smeha (FOTO)
1758980268dunja-prase-domaci-foto-rina.jpg
BeogradIDE UZ NOGU BOLJE OD VUČJAKA: Mirijevci se krste u čudu kad vide šta je komša izveo u šetnju (VIDEO)
rakun.gif
SrbijaPRASE GILE ŽIVI KAO KRALJ: Miriše na skupoceni parfem i mažu ga mlekom za telo, a baškari se na svom dvosedu (FOTO)
gilbert 4.jpg
Beograd"MOŽE TAČNA ADRESA?" Prasići pobegli iz Malog Mokrog Luga, krenuli u avanturu pa stigli do Konjarnika! A onda su krenuli komentari
screenshot-20240612-084234.jpg
HrvatskaPRASE ZBRISALO OD RAŽNJA: Hit scena, izvelo neviđenu fintu i otrčalo na sigurno, vlasnik mogao samo da ga ISPRATI POGLEDOM (VIDEO)
prase.jpg
BeogradZNA LI IKO GDE JE I ŠTA RADI RAKUN BLAŽA IZ BLOKOVA: Bio je senzacija, Novi Beograd se okretao za njim dok se šetao na povocu FOTO
rakun-epa-focke-strangmar-apr-2019.jpg