Idealno mesto za druženje sa kućnim ljubimcima u Nikšiću jeste Trebjesa.

Na svega nekoliko minuta od centra grada, ovo izletište poznato je po livadama, šumovitim stazama i potocima, gde psi mogu slobodno da trče i istražuju prirodu. Međutim, zimski dan pod Trebjesom donio je nesvakidašnji prizor. Uz pse i njihove vlasnike, izletištem je šetao i neobičan četvoronožac – vijetnamsko prase, na povocu, što je izazvalo pažnju brojnih izletnika, a poznavaocima faune bilo je jasno o kojoj vrsti je reč.

Prase je mirno hodalo uz vlasnika, bez ikakvih ispada ili agresije. Nakon kratkog upoznavanja, otkrilo se da su vlasnici ovog ljubimca turisti iz Italije – porodica Oricio iz okoline Breše, a njihov ljubimac zove se Kili.

Vlasnica Elisa kazala je da je Kili dio porodice već tri godine.

- Veoma je pametan i čist. Pitome je naravi i izuzetno privržen, iako može biti oprezan prema neznancima. Naviknut je na život sa ljudima i izuzetno je poslušan – istakla je ona.

Iako se ova vrsta na Balkanu uzgaja i zbog mesa, za porodicu Oricio Kili je mnogo više od toga – ravnopravan član porodice, koji sa njima putuje i otkriva nove krajeve.

- Svuda ga vodimo sa sobom, tako da Kili ima zavidnu kilometražu. Zabavan, pametan i obožavan, tako bi ukratko mogao da se opiše naš Kili – ističe Elisa.