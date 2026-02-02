Slušaj vest

Berancu J.P., koji je pre dvije noći ukrao iz kafea u tom gradu kutiju u kojoj je humanitarna organizacija „Čojstvo“ prikupljala novac za lečenje dečaka iz Andrijevice, određen je pritvor, a na teret mu je stavljeno krivično delo teška krađa.

To je saopšteno iz Osnovnog državnog tužilaštva (ODT) Berane.

Portalu RTCG sagovornik iz policije rekao je da je od ranije poznat policiji i da je bio terećen i za krađu motora stranom državljaninu koji je imao udes na Jelovici pre godinu.

Cjelokupna javnost u Beranama sa nevericom je komentarisala događaj i zatražila najstrožiju kaznu za kradljivca.

Humanitarna organizacija „Čojstvo“ iz Berana je zajedno sa Opštinom Berane nedavno organizovala akciju prikupljanja pomoći za malenog dečaka iz Andrijevice koji se nalazi u komi u KCCG, a za čije lečenje i borbu za život u inostranstvu je potrebna veća svota novca koju porodica ne može da obezbedi.

Ta akcija je izazvala veliko interesovanje i veliki odziv građana i medijski je propraćena.

Iz „Čojstva“ su se zahvalili policiji i tužilaštvu na brzoj intervenciji i otkrivanju počinioca.

